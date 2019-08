Z výfuku 30 let staré dodávky v modré týmové barvě neucítíte klasický zápach. Pohání ho motor z Volkswagenu Golf. Přitom je to ale originál.

Barakas – známá východoněmecká dodávka, kterou vyráběli v Karl-Marx-Stadtu, měla nechvalnou pověst. Nebylo to ale kvůli její nespolehlivosti. Naopak, mnozí majitelé si ji chválili. To spíš proto, že ji používala východoněmecká tajná policie Stasi na převoz vězňů. Do praktického vozu se jich vešlo pět.

Auto se vyrábělo až do začátku 90 let. Málokdo ví, že ačkoliv drtivá kusů měla dvoutaktní tříválec z vozů Wartburg, poslední zhruba dvě tisícovky aut vyjely s motorem modernějším. Ten dodal tehdejší Volkswagen Golf. Čtyřtaktní Barkas je proto na silnicích spíš unikátem. Jeden takový má i majitel rally týmu Krtek Racing Team Michal Kotek.

„Dostal jsem se k němu docela náhodou. Kamarád si pořídil vrak a opravil ho. Pak zjistil, že to není auto úplně pro něj a chtěl se ho zbavit. Koupil jsem ho od něj ještě bez sedaček a dalších drobností. Ty jsme si už s týmem museli vyrobit sami. Dneska tohoto Barkase používáme jako doprovodné vozidlo,“ ukazuje Michal Kotek svůj stroj.



Michal Kotek se závodním Trabantem a doprovodným Barkasem v týmových barvách.

Auto je vyvedeno v týmových barvách. Bleděmodrý podklad zdobí z boku česká trikolora. Doprovodné vozidlo tak přesně sedí k závodnímu Trabantu. Ten stačí naložit na vlek, připojit k Barkasu a vyrazit na cestu. Michal Kotek tvrdí, že se nebojí ani delších výletů.

„Vůbec to není problém. Byli jsme na Rallye Wartburg v německém Eisenachu. To je odsud dobrých 600 kilometrů. Vyrazili jsme s Barkasem, závodním trabantem na přívěsu a dalším trabantem s pneumatikami a technickou výbavou jako doprovod. Němci nemohli uvěřit svým očím a klepali si na čelo, když jsme jim řekli, že jsme přijeli po vlastní ose,“ směje se hrdý majitel.

Barkas má tři roky a zatím narazil jen na jeden zásadní problém. „Zrovna nedávno mi odešel termostat. Naštěstí jsem motor neuvařil, stihl jsem si toho včas všimnout. Byl jsem na Zličíně, tak jsem už jen doplachtil zpět do muzea,“ popisuje Michal.

Právě muzeum Trabantů v pražském Motole je jakousi pražskou základnou. Provozuje ho jeho kamarád, na kase vypomáhá jeho žena. Kotek tu má i zaparkovaný svůj vůz, který už vyřadil ze závodního týmu. Jde o trabant v barvách stylu Subaru WRX, se kterým začínal. Jak sám říká, strhl na sebe spoustu pozornosti a svého času byl nejznámějším závodním trabantem v Česku. Model, se kterým jezdí nyní, už ale není vybaven na „hard-core“ rallye. Účastní se spíš mírnějších veteránských nebo setinových rallye, kde se jezdí na předem stanovený čas. Tomu pomáhá i zabudovaný „trip master“ na místě spolujezdce, který měří jednotlivé úseky i celý závod.



Vůz s trambusovým uspořádáním má motor mezi sedadly.

Trabanty se vrací zpátky do módy, třeba i díky žlutým strojům Dana Přibáně, se kterými objel několik kontinentů. „Před pár lety tehdejší děti nevěděli, co to Trabant je. Teď ale znovu táhnout. A proto roste i jejich cena,“ vysvětluje. Barkas v dobrém stavu už dnes také není lehké sehnat za nízké peníze. Auta se pohybují s cenami od nějakých 150 tisíc korun výš.

„Problémem je, že hodně rezne. Ta auta sice měla nějakou ochranu, ale teď už jim je 40 let a to se projevuje. Není to žádnej šlágr, ale zase na druhou stranu, když je srovnáte třeba se Škodou 1203, tak je to neporovnatelné. Jezdí se nimi hezky, tedy až na kopce, tam je potřeba počítat se zdržením,“ směje se Kotek.

Barkas je pro něj rodinnou záležitostí. Kromě toho, že provozuje raylle závodní tým, mají východoněmecké dodávky i jeho dva bratři. „Co kus, to originál! Jeden je dvoutakt se třemi nápravami a navijákem poháněným převodovkou, je to odtahovka. Druhý je asi největší Barkas v Česku s prodlouženou korbou a dvoukabinou. Je dlouhý jako dva Trabanty za sebou. Má ale motor z Lady – benzinovou jedna-šestku. Je to dobová přestavba z osmdesátých let,“ popisuje.

Sběratelem východoněmeckých aut, tedy zejména Trabantů, se stal proto, že ho jednoduše začaly bavit. Vyzkoušel si jízdu v nich, slalom a zjistil, že jde o mrštná auta s jízdními vlastnostmi blízkými motokáře. „V tu chvíli jsme měl ten úžasný pocit, že ve slalomu porážím auta s mnohem vyšším výkonem. To bylo k nezaplacení,“ vzpomíná na své začátky Kotek.

Teď už se dívá jen po unikátních vozech. Má totiž přeplněnou garáž a nemůže už dál sbírku příliš rozšiřovat. I proto se soustředí hlavně na závodění. Krtek Racing Team tak můžete potkat na jedné z mnoha rallye, které v Česku od jara do podzimu probíhají. A tam, kde budou závodní Trabanty, bude s nimi vždy i doprovodný Barkas.

Čtyřtaktní Barkas i závodní Trabant si můžete prohlédnout ve velké fotogalerii. Najdete v ní i záběry ze závodů rallye z týmového archivu.