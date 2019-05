Dřívější spekulace, které se poslední dobou objevují ve spojení se značkou Lotus, se zdají být pravdivé. Alespoň to naznačuje rozhovor s Philem Pophamem.

Phil Popham | Foto: Lotus

Nový šéf automobilky Lotus se poměrně otevřeně rozpovídal pro britská motoristická média ohledně budoucnosti malého výrobce ultimativních sportovních vozů. Podle jeho slov musí Lotus být pohotový, dělat dobře promyšlená, a hlavně správná rozhodnutí a především vycházet z toho, že v podstatě každou chvilku může být po všem.



Popham si dobře uvědomuje, na rozdíl od svých předchůdců, co je Lotus zač. Vždy šlo o malou firmu, jejíž produkty nikdy nebyly pro masy, a která v průběhu své existence v podstatě bojovala o přežití. Lotus dokonce Lotus přirovnal k 70 let starému start-upu.

Lotus je nyní pod křídly čínského konglomerátu Geely, což znamená, že peníze by už neměly být hlavní starostí manažerů. Namísto jejich shánění se nyní mohou soustředit na to, aby se Lotus co nejrychleji vrátil na špičku segmentu, ve kterém vždy udával tempo – spartánských řidičských aut, u nichž úspora každého kilogramu má váhu zlata. Zároveň ale připouští, že sedany a dnes tak oblíbená SUV se mohou stát součástí výrobního programu Lotus.



Lotus na léto plánuje představení nového elektrického hypersportovního vozu, který se má stát výkladní skříní toho, co Lotus s podporou Číňanů dokáže. A podle Pophama jde pouze o začátek.



Jak to vypadá, Lotus se nebrání žádnému typu automobilu, pokud si zachová základní DNA, kterou této malé britské firmě vtiskl Collin Chapman.



Přestože si nějak neumíme představit ultralehké SUV či elektromobil, Lotusu fandíme a doufáme, že konečně vstane z popela.