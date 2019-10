Je jediným modelářem svého druhu na světě a ve volném čase nezná jiného koníčka. Karvinský fanoušek vozů Ferrari Milan Paulus staví papírové modely formulí 1 z celé historie této kultovní italské stáje. A vytvořil dokonce i své vlastní originální měřítko.

Sbírka papírových modelů monopostů F1 Ferrari Milana Pauluse | Foto: Richard Kutěj

Vozy staví v neobvyklém měřítku jedna ku šesti, které podle něj ve světě i nazývají - Milan scale. Když se rozhlížím po obývacím pokoji plném velkých modelů formulí, Milan se usmívá: „Velký dík patří především nadhledu a pochopení mé ženy. Je velmi tolerantní, bez toho by to nešlo. Manželka mne doprovází na výstavy, a tak se snažím, aby každá taková cesta byla zároveň malým rodinným výletem. Na místě zůstaneme třeba i tři dny, přespíme v penzionu a prohlédneme si okolí a památky.“

Sbírka karvinského nadšence čítá šedesát nádherných kusů z celé historie Ferrari v závodech Formule 1. Jde o monoposty od 50. let minulého století až po současnost. Nyní Milan Paulus staví model roku 2019. „Dneska už je to je snadnější, veškeré potřebné údaje najdete na internetu, dříve to bylo horší,“ popisuje Milan Paulus, který musí být i kvůli „svému“ rozměru jedna ku šesti při práci maximální detailista. „U klasických menších papírových modelů je to jiné, u těch mých ale vyleze každá maličkost a já samozřejmě chci, aby vše vypadalo jako originál. Právě proto jsem možná jediný, kdo dělá modely v měřítku jedna ku šesti, jiným se do toho tolik nechce,“ vysvětluje modelář.

Nad jedním vozem stráví tři až čtyři měsíce, denně čtyři až pět hodin práce, o víkendech a svátcích i celé dny. Hodiny času zabere už samotná příprava. Hlavní roli tu hrají modelářovy oči, pozorovací schopnosti, a také geometrie či matematika. „Musím podrobně nastudovat všechny detaily daného vozu. Prohlížím si fotografie, televizní záznamy, musím znát přesné rozměry jednotlivých částí,“ popisuje nadšenec, v jehož bytě najdete nejen galerii modelů, ale i fotografie některých pilotů formule 1, zakladatele a majitele stáje Enza Ferrariho, a znak Ferrari, známého vzpínajícího se černého oře, najdete i na vystavené kosmetice.

„Ano, kultovních značek formule 1 bylo a je více,“ zamýšlí se Milan Paulus nad otázkou, proč právě Ferrari. „Žádná jiná značka ale nebyla u závodů od prvního ročníku. Nedávno oslavila svůj tisící start ve formuli 1, za celou dobu vozy Ferrari chyběly jen u dvaceti sedmi závodech. Na žádném jiném týmu bych tedy nemohl tak krásně ukázat celou historii a vývoj tohoto sportu. Zkrátka Ferrari je Formule 1 a naopak,“ vysvětluje muž, který byl v dětství rovněž velkým fanouškem rakouského závodníka Nikiho Laudy. Právě on ve Ferrari prožíval nejlepší roky své kariéry. „Když měl vážnou nehodu, při níž málem uhořel, zachránila mu život pevná konstrukce vozu. Také to mě tehdy zaujalo a začal jsem se této značce věnovat,“ vypráví nadšený modelář, jehož favoritem se během let stal i další kultovní pilot Ferrari, Michael Schumacher.

Milan Paulus se stavbě modelů této značky věnuje již dlouhá léta, byť automobily stavěl už předtím. V opravdovou vášeň to ale přerostlo v roce 2008. Tehdy začal se svými obřími papírovými modely ve zmíněném Milan scale rozměru. „Dříve jsem také hrával na kytaru v rockových kapelách. Teď už mě muzika tolik nebaví a modelářství vede, po havárii navíc nemám rychlou ruku na akordy,“ naznačuje Milan Paulus kytarovou hru rukama, které dnes pracují na papírových modelech.

Formule za tři tisíce

Jeho koníček ho provází také v práci, kde má vystavený obří model tanku, jak jinak než ve velikosti jedna ku šesti, který by se mu tak při svých rozměrech do bytu nevešel. Jako pracovník sběrného dvora Technických služeb Karviná tam občas najde i vhodný materiál ke stavbě. „Někdy se hodí některé kartony, využívám ale i drátky ze sluchátek,“ říká modelář, který neopomene dodat i to, že ho jeho zaměstnavatel maximálně podporuje.

Ačkoli všechny modely dělá od píky sám, do každého díla vloží nejméně tři tisíce korun. Na jednu formuli například padne okolo čtyřiceti kusů sekundových lepidel. Mezi další položky musíme započítat samotný papír, materiály na kola vozů… A barvy? „Používám stejné, jaké se používají na automobily, svrchní část je pak lakovaná. Možná už dnes existují i jiné barvy, já se ale držím svého,“ říká Milan Paulus.

Vývoji se přitom nebrání a za roky práce samozřejmě získává stále větší zručnost a zkušenosti. Některé starší modely tak prošly několikerou proměnou a vylepšeními. „Takto kdysi vypadaly třeba výplety kol. Tehdy jsem si myslel, jak nejsou dokonalé, dnes už bych se za ně na výstavě styděl. Přišel jsem na jiný systém, který vypadá lépe a věrohodněji k originálu,“ ukazuje Milan Paulus na jeden z modelů, který je právě bez kol a čeká na přezutí. „A tak to jde pořád,“ usmívá se muž, pro kterého se sport Formule 1 stal vášní. Dokonce takovou, že má vlastní sbírku záznamů všech závodů, které se mu podařily sehnat. „Když není na co koukat, sednu si a pustím si nějaké závody,“ usmívá se Milan Paulus.

Kromě cest na výstavy si letos se ženou dopřáli jedno malé povyražení. „Na převozy modelů mám upravený náš vůz, ve kterém se dá přespat. Letos jsme proto vyrazili na cestovní dovolenou. Stejně jsem ale měl po týdnu modelářský absťák,“ směje se sympatický karvinský modelář, který je držitelem českého rekordu v počtu vlastnoručně vyrobených formulí a nyní se snaží i o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.