Na úseku silnice NV 160 u města Pahrump v americkém státě Nevada proběhla 10. října historická událost. Poprvé zde jeden automobil dokázal v obou směrech jet průměrnou rychlostí přes pět set kilometrů v hodině.

SSC Tuatara během světového rekordu | Foto: SSC North America

Zhruba dvacet kilometrů zcela rovné silnice, supersportovní automobil Tuatara americké firmy SSC a profesionální automobilový závodník Oliver Webb.

To byli hlavní aktéři události, ze které vzešel nový zápis do Guinessovy knihy rekordů. Zprávu o tom podalo tiskové oddělení automobilky SSC North America. Ze zmíněné publikace byl naopak vymazán dosud platný rychlostní rekord sériově vyráběného automobilu, který byl dosažen na veřejné komunikaci. To, jak pokus probíhal, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Nakonec je nová hodnota rekordu 508,73 kilometrů v hodině. Jedná se o průměr ze dvou jízd. Guinessova kniha rekordů totiž vyžaduje, aby se rychlostní rekordy překonávaly při jízdách v obou směrech. Chce tím logicky zamezit tomu, aby se dosahovalo rekordů na silnicích, které vedou z kopce, případně za pomoci vhodného větru.

SSC Tuatara samozřejmě není tak obyčejné auto. Jedná se o vůz, který disponuje dvojnásobně přeplňovaným osmiválcem se zdvihovým objemem válců 5,9 litru. Ten při použití paliva E 85 (86 procent směsi tvoří etanol a zbytek benzín), poskytuje výkon 1750 koňských sil. I pokud byste do nádrže natankovali benzin s oktanovým číslem 91, tak byste mohli využít sílu 1350 koní.

Jedná se model vyráběný v limitované stokusové edici. Cena přitom začíná na úrovni 1 625 000 amerických dolarů.

O tento rychlostní rekord v minulých letech usilovalo několik výrobců skutečně ultimativních vozů. Ten dosud platný vytvořil v roce 2017 na stejném místě švédský vůz Koenigsegg Agera RS. Ten ale "zapsal" jen 447 kilometrů v hodině.

Bugatti jelo pouze jedním směrem

Poté si nárok na rychlostní rekord dělal nepochybně velmi schopný model Bugatti Chiron Super Sport 300+. Ten na vysokorychlostní dráze Ehra Lessien dosáhl tempo 490,48 kilometrů v hodině. Jenže jel pouze jedním směrem. Uhánět stejně rychle také opačným směrem by prý, podle lidí od Bugatti bylo vzhledem ke specifickému povrchu vozovky příliš nebezpečné.

Kromě tohoto rekordu SSC Tuatara pokořila další dva rekordy. Vzdálenost jedné míle dokázala překonat tempem 503,92 kilometrů v hodině a průměrná rychlost během kilometrové trati činila 517,16 kilometrů v hodině.

Automobil, podle vyjádření pilota, prý při tomto pokusu ještě nedosáhl na svůj konečný limit. Svědčí o tom i fakt, že ještě v posledních pěti sekundách, než přestal tlačit na plynový pedál, zrychlilo o 32 kilometrů v hodině.

Značka SSC je držitelem tohoto typu rekordu v dějinách již podruhé. Poprvé ho v roce 2007 získal model SSC Ultimate Aero. Průměr v obou směrech komunikace tehdy činil něco málo přes 412 kilometrů v hodině.