Automobilové legendy budou k vidění již nadcházející víkend v Klatovech. Tam jednak budou soutěžit o mistrovské body nejlepší tuzemští rallyoví jezdci a jednak se zde uskuteční podnik Historic Vltava Rally. Ta je zařazena do seriálu Mistrovství Evropy historických soutěžních vozů. Letos se navíc koná její jubilejní 30. ročník.

I v tuzemsku může divák na motoristických akcích zažít neopakovatelné situace | Foto: Radek Pecák

Stejně jako ty kulturní, lze v letošní sezóně po koronavirové odmlce opět navštěvovat nejrůznější sportovní podniky. Mezi ty nejatraktivnější patří samozřejmě motoristické akce. Každý jarní, letní či podzimní víkend si můžeme vybírat z opravdu široké nabídky. Největší zájem bude samozřejmě opět o ty, které jsou zařazeny do některého ze seriálů Mistrovství světa či Evropy. A nebude jich málo.

Na to, jak vypadalo při loňské evropské Historic Vltava Rally a rovněž při závodě Mistrovství republiky v rally na tomtéž místě, se můžete podívat do naší fotogalerie.

Fandové rychlých motorek již sice nemůžou sledovat tradiční velkou cenu Brna na Masarykově okruhu, ale poslední červencový víkend by si neměli nechat ujít šestý díl světového mistrovství kategorie Superbiků. Soupeři českého jezdce Olivera Königa budou třeba úřadující mistr světa Toprak Razgatlioglu nebo další špičkoví závodníci jako Jonathan Rea, Andrea Locatelli či Alvaro Bautista.

Jedná se o původně silniční motocykly s nejvýkonnějšími dostupnými motory, které jsou pro závody upravené jen některými komponenty. Například mají jiné výfuky či tlumiče. Seriál se jezdí na světových okruzích jako Catalunya, Assen, Donington Park, nebo Phillip Island a působí v něm pět značek – Kawasaki, Yamaha, Ducati, Honda a BMW. Vstupenky na tuto akci jsou již v předprodeji. Víkendová vstupenka na všechny tři závodní dny přijde na 2990 Kč.

Rallyová sezona je tu. Diváci prý získají reálnou možnost porazit Jana Kopeckého

Příznivci terénních motorek budou již o dva týdny dříve mířit do Lokte, kde se opět odjedou závody nejprestižnějších kategorií MXGP a MX2.

Ještě složitější rozhodování v tom, kam se vydat, budou mít ti, které zajímají rychlé závodní automobily, byť se vždy bude bojovat „jen“ o evropské a ne „světové“ body. Především se to týká víkendů během letních školních prázdnin. Naštěstí třeba závody Mistrovství Evropy Evropy v autocrossu se u nás jedou hned dva. Ten první od 1. do 3. července v Nové Pace, druhý přijde na řadu 19.-21. srpna a jeho dějištěm se stane Přerov.

NASCAR nabídnou řev osmiválců

Poslední srpnový víkend bude tradičně na řadě Barum Rallye. Zatím je to stále „jen“ podnik seriálu Mistrovství Evropy, ale proslýchá se, že by se třeba po silnicích, které tvoří kultovní rychlostní vložku Pindula mohly možná již příští rok prohánět speciály kategorie WRC.

Ochutnávku amerického stylu závodění zažijí návštěvníci mosteckého autodromu. Také v evropské sérii NASCAR na závodní dráze o pozice bojují osmiválci poháněné speciály. Součástí závodního víkendu bude od 2. do 4. září opět Mistrovství Evropy tahačů. A konečně – od 9. do 11. září budou na okruhu v Brně hřmět „plnotučné“ motory historických Formulí 1. Pojede se tady podnik zařazený do šampionátu vlastníků těchto unikátů – Boss GP.

Když už je řeč o našich dvou nejvýznamnějších závodních okruzích – Mostu a Brně … Vyzkoušet si jízdu na asfaltovém okruhu neomezenou rychlostí může každý zájemce v rámci volných jízd. Například v Mostě stojí desetiminutové svezení 400 Kč. Ještě výhodnější nabídku má brněnský Okruh. Tam se dá za 750 Kč kroužit celých 25 minut. Volné termíny lze nalézt na internetových stránkách obou autodromů.

Škoda s nejdelší kapotou se vrátí na závodní trať. Trvalo jí to 60 let

Tam, a kromě toho třeba ještě v Sosnové ve Vysokém Mýtě, Jihlavě, Třinci, Ostravě, Hradci Králové, nebo Příbrami lze absolvovat kurzy bezpečné jízdy, kterým se často přezdívá „škola smyku“. Zejména začínající řidiči by je měli absolvovat. V autoškolách je totiž rozhodně na takové krizové situace učitelé připravit nemůžou, Zde navíc lze řešení „krizovek“ zkoušet ve zcela bezpečném prostředí.

Ti, kteří si chtějí nějaký ten zážitek s auty či motorkami zažít také během všedních dní a navíc bez rizika zmoknutí, můžou zavítat také do některého ze zajímavých muzeí, kterých v Česku neustále přibývá.

Zažít Kopřivnici…

Jednou z důležitých lokalit v tomto směru se stává Kopřivnice. K původním Technickému muzeu, v němž jsou stále vystaveny osobní i závodní automobily s logem značky Tatra, vloni na podzim přibylo specializované muzeum nákladních vozů kopřivnické automobilky, u kterého je navíc unikátní hala s vystavenou železniční soupravou Slovenská strela. Všechny tyto muzejní expozice lze navštívit s jednou vstupenkou.

Starší z obou muzeí čeká v nejbližších letech modernizace, která by měla jeho unikátní exponáty představit ještě poutavější formou než dosud.

Ohromnou sbírku historických Škodovek, z nichž mnoho uspělo také při závodech, nashromáždili majitelé nového muzea, které je v Mrači na Benešovsku. V tomto okrese je také jedno ze dvou tuzemských velkých „retromuzeí“ V obci Strnadice je možno vidět kromě třeba Trabantů, Lad, Wartburgů třeba také málo známou polskou Syrenu nebo řadu dodávek a nákladních aut z produkce socialistických automobilek.

Chceme mít auta s příběhem, říká tvůrce muzea Svět Škodovek

V Železném Brodě pak upoutá například prototyp v Bratislavě vyvíjené dodávky BAZ Furgonet. Za základ poněkud nevzhledného vozu posloužila Škoda řady 105/120.

V továrním muzeu automobilky Škoda je v současné době k vidění kromě stálé expozice také výstava věnovaná úspěchům vozům této značky na slavné Rallye Monte Carlo.

Co navštívit ještě do konce května?

6.-8.5 - Závody do vrchu v Náměšti nad Oslavou

14.-15.5. Drifting Panenský Týnec

20.-21.5. Rallye Český Krumlov

20.-22.5. Motokáry Třinec

28.5. Automobilový slalom Pačejov