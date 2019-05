Tahač s návěsem je nádhernou ukázkou luxusu 70. let minulého století.

Zatímco v Československu byl maximem obytná Avia, která však byla stejně exkluzivní a nedostatkové zboží, jako Tatra 603, v Americe 70. let jste si mohli koupit rovnou celý obytný kamion. Na rozdíl od Avie, kde bylo vše tak nějak „fórové“, americký Ford byl vyroben s maximálním poctivostí. Jen se podívejte na ten kuchyňský koutek!

Tento konkrétní kousek je momentálně na prodej za necelý milion korun, což není málo, ovšem zase dostanete „stroj času“ v téměř dokonalém stavu, protože tahač s patinou vypadá, jako by byl non-stop na cestách.



Ford C900 není v Americe ničím neobvyklým, vyrobily se v závratných počtech, a to se zážehovými i vznětovými motory. Jaký konkrétní pohání nabízený exemplář majitel inzerátu neuvádí, ale vsadíme se, že půjde o vznětový motor, protože si ani netroufáme odhadovat, kolik návěs se všemi těmi obloženími a další výbavou váží.



Doufejme, že nový majitel si tohle auto pořídí pro jeho autenticitu, a ne na přestavbu. Zničit tuhle časovou kapsli by byla věčná škoda.

V galerii si můžete tuhle oldschool parádu prohlédnout. Stojí to za to.