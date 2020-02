Zatím automobily Škoda na silnicích v Dillí příliš vidět nejsou. To se má ale začít měnit i díky speciálním modelům připraveným pro tuto druhou nejlidnatější zemi světa.

Škoda Vision IN | Foto: Radek Pecák

Ještě dominantnější podíl na trhu, než má Škoda v České republice, získala během uplynulých let automobilka Maruti-Suzuki. Přesně se jedná o 48 procent. Její vozy budou nepochybně zachyceny na každé fotografii křižovatky, kterou v Dillí pořídíte. Významný podíl má také Hyundai, ostatní značky spíše paběrkují, včetně těch světově nejvýznamnějších, jako je třeba Toyota, Honda, Renault či Ford. A největší evropská automobilka Volkswagen je dokonce ještě daleko za nimi.

Škoda, která zde působí od roku 2001, zatím má podíl jen půl procenta a její automobily v provozu moc vidět nejsou. Pokud se soustředíte, uvidíte na ulici tu a tam sedan Rapid, který ale nemá s tím donedávna vyráběným v Česku vůbec nic společného, jelikož se jedná o trošku upravený letitý sedan Volkswagen Polo. Viděl jsem také několik Fabií 2. generace a jednu Octavii. Fabie se však zde momentálně neprodává. Naopak dealeři nabízejí také Kodiaq, Superb a právě nyní začínají prodávat rovněž Karoq.

Potenciál na zlepšení prodejních výsledků v Indii nepochybně je. V zemi, která má 1,4 miliardy obyvatel a je tedy po Číně druhou nejlidnatější, zatím připadají jen tři auta na každou stovku zdejších občanů. Předpokládá se, že během pěti let se zdejší trh s novými automobily stane třetím největším na světě.

Kupující aut jsou zde výrazně mladší než v Evropě (průměr 29 let) a jsou to zejména soukromé osoby,. Takzvaně na firmu se prodává jen zhruba každé dvacáté auto. To ale samozřejmě znamená, že zájem je především o malé sedany, případně SUV. "Kdo už si kupuje Octavii, ten má obvykle i na osobního řidiče," dozvěděl jsem se, při náštěvě jednoho dealerství Škody.

I současný Rapid patří spíše do kategorie nadprůměrně drahých vozů, proto se v Indii na Škodu pohlíží jako na spíše dražší značku. Tento náhled by měly změnit nové modely, které vstoupí na zdejší trh v roce 2021. Budou jimi malé SUV, které zatím nemá jméno a na autosalonu v Dillí se prezentuje s označením Vision IN. Zejména interiér bude v sériovém modelu vypadat jinak, ovšem exteriér s výjimkou svítících log Škoda na různých místech karosérie, je v podstatě takový, jaký dostane běžný zákazník. S odstupem přibližně půl roku bude následovat sedan. Oba jsou vyvinuty na základě speciální podvozkové platformy, která vznikla úpravou té, kterou v koncernu Volkswagen využívají malé městské hatchbacky a SUV.

Škodovácké malé indické SUV bude mít svého bratříčka (stejně jako zmíněný sedan) v podobně vozu Volkswagen Taigun. Ten už se odtajnil v produkční podobě. "Na trh ale půjde první náš vůz," uvedl mluvčí Škody Tomáš Kotera.

V souvislosti s výrobou těchto vozů automobilka společně s Volkswagenem investovala do dvou indických výrobních závodů miliardu eur. Například se musela vybudovat svařovna a lakovna. Dosud se totiž auta Škoda pro indické zákazníky sestavovala z karosérií, které vyrobili a nalakovali v Česku. Stejně tak byla dovezena řada dalších součástek, včetně motorů.

Opravdu indická produkce

"Nyní ale bude podíl dílů v našich vozech vyráběných v Indii na úrovni 95 procent," říká Kotera. I díky tomu by se společný tržní podíl značek Škoda a Volkswagen měl v Indii dostat na pětiprocentní hranici. To v přepočtu na čísla prodaných aut znamená, že by se Indie pro automobilku z Mladé Boleslavi dostala mezi pět největších trhů na celém světě.

Vozy, které jsou vyvíjené pro indický trh, by v v zásadě mohly jezdit i na evropských silnicích, protože v současné době již plní indickou emisní normu BS 6, která je ve většině parametrů hodně podobná evropské EU 6. "Jenže, přece jen nějaké odlišnosti jsou," vysvětluje Lubomír Antoš ze škodováckého vývoje. Právě proto se auta do značné míry vyjíjejí také v nově otevřeném technologickém centru Škoda ve městě Púne. Nebudou jen tyto zmíněné dva (+ 2 Volkswageny). Na připravované platformě vzniknou i další modely, byť se zatím o tom oficiálně nemluví. Spekulovat se dá například o hatchbacku nebo o velkoprostorovém voze.

"Díky lokalizované modulární platformě MQB-A0-In máme nyní k dispozici také technickou platformu. Můžeme tak nabízet moderní atraktivní vozy, které splňují nejnovější bezpečnostní a emisní normy platné v Indii, odpovídají vkusu našich zákazníků a jsou vytvořené na míru jejich požadavkům," tvrdí Gurpratap Boparai, šéf společnosti Škoda Volkswahen India Private Limited.

Tím přizpůsobením požadavkům indických zákazníků myslel řadu věcí: Například je zapotřebí výkonnější klimatizace, klakson, který je zde opravdu velmi důležitou výbavou aut, je kvůli ochraně před zaplavení dešťovou vodou podstatně výše než v Evropských autech, světlá výška je zvětšená, pneumatiky musejí mít kvůli nekvalitním vozovkám výšku bočnice alespoň 90 milimetrů, a tak dále…

Spíše zajímavostí je také poměrně důležitý požadavek na výšku prostoru v interiéru. "Indové jsou sice obyčeně nižší než Evropané, ale část z nich zase nosí turban," dozvěděl jsem se od lidí zodpovědných za přípravu nových modelů pro Indii.