Na místě, které bylo kdysi obvyklým pro představování nových automobilů z československé produkce, tedy během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, se veřejnosti v září 1990 představila nová Škoda Forman.

Právě nyní slaví kombi Škoda orman své třicetiny | Foto: archiv redakce

Přestože tým tvůrců modelové řady Škoda 781 (Favorit) vedený Petrem Hrdličkou počítal původně s ještě více karosářskými verzemi, nakonec se kromě hatchbacku zrodilo už jen kombi a z něj pak odvozený pick-up.

"Název Forman vymyslel Ing. Luboš Kopecký a byl to chytrý nápad, protože přesně vystihoval charakter vozu," vzpomíná v knize V soukolí okřídleného šípu právě Petr Hrdlička. Jenže tím způsobil menší zmatení veřejnosti. Té se totiž již na počátku roku 1989, tedy půldruhého roku před oficiální premiérou nového modelu, dostala prostřednictvím týdeníku Ústředního výboru Svazarmu informace, že zástupci automobilových závodů Mladá Boleslav předali do rukou tehdejšího ministra vnitra ČSSR klíče od čtyř vozů Škoda nového typu Tourist ve speciální úpravě pro potřeby SNB.

Jenže slovo Tourist se jaksi nehodilo k automobilu pro policejní účely, a tak se hledal název nový…

V porovnání s hatchbackem Favorit byl Forman o více než 34 centimetrů delší (381,5 versus 416) a o centimetr vyšší (141,5 a 142,5). Díky tomu se logicky podstatně zvětšil zavazadlový prostor. Jeho velikost charakterizuje kulaté číslo 400 litrů.

První rok se Forman (stejně jako Favorit již od roku 1987) vyráběl s čelní maskou, na které bylo logo výrobce umístěno na straně. V roce 1991 se na kompletní modelové řadě přestěhovalo doprostřed.

Výbava automobilu byla stejně chudá jako u hatchbacku. Připlácet bylo nutné například za otáčkoměr, kryty kol nebo víko odkládací schránky před spolujezdcem. Standardně byla ovšem k dispozici přední sedadla s lůžkovou úpravou.

Zatímco na začátku byl model k mání pouze v tradičních výbavových stupních L, Li, LS a LSi, už při zmíněním faceliftu si zákazníci mohli objednávat Formany třeba v linii Marathon či Excellent.

I Formany potkalo 548 změn

I když se "mouchy" Favoritů a Formanů postupně vychytávaly, pořádnou plácačku na ně přivezli až němečtí specialisté, kteří do továrny přijeli po spojení Škody s Volkswagenem v roce 1991. Jak se uvádělo i v reklamě, změn bylo uděláno přesně 548. Do nové masky chladiče se dostala štěrbina vylepšující přívod vzduchu do motorového prostoru, změnily se nárazníky. Další designová změna byla patrná v interiéru. Ten se z původního hnědého změnil na černý.

Důležitá byla aplikace vstřikování Bosch Mono Motronic, zvětšení rozvoru a přidání bezpečnostních výztuh do bočních dveří.

Od roku 1991 dealeři značky Škoda začali nabízet také pick-up s dvoumístnou kabinou. Nad korbu bylo také možno namontovat laminátovou nástavbu a vytvořit tak dodávku. Vyráběly se také sanitní verze s prodlouženým rozvorem.

Model Forman a pick-up vydržel ve výrobě o rok déle než Favorit. Ten skončil již v roce 1994. Celkem se vyrobilo přes 223 tisíc kombiků a 70 000 užitkových Pick-upů. I s modelem Favorit (produkce celkem 783 000 kusů) tedy tato modelová řada překonala miliónovou hranici. Na počest dokonce vznikl akční model Forman Milion Edition.

Postupně vylepšovaná technická řešení vozů Škoda Favorit a Škoda Forman v zásadě převzali i tvůrci nových modelů Felicia a Felicia Combi. Zcela novou koncepci tak dostaly až v roce 1997 Octavia a o dva roky později Fabia.