Mladá Boleslav předvádí další zajímavý koncept, tentokrát pro náruživé cyklisty.

Jak je známo, Škoda kromě aut vyrábí třeba i jízdní kola. Na internetu si můžete vybrat hned z několika modelů. Automobilka se proto ptala cyklistů, co jim nejvíc vadí na tom, když přijedou z výletu ke svému autu a chtějí se dovézt domů. Odpověděli: špinavé oblečení a špinavé kolo. Tak se to v Mladé Boleslavi rozhodli vyřešit.

Výsledkem je koncept Škoda Karoq Velo zaměřený právě na cyklisty. Auto si s sebou na palubě veze malou ale integrovanou pračku, do které stačí hodit propocený dres a stisknout tlačítko. Navíc je k dispozici i malá vapka, jíž lze zase umýt špinavá jízdní kola. Obě zařízení jsou napojena na stejný zdroj vody, proto by ji řidič neměl zapomínat občas doplnit.

To ale není zdaleka vše. Ve výčtu zajímavostí tu pak najdete dron. Ten startuje z přední kapoty a má funkci sledování, takže si sebestřední cyklisté mohou nahrát svou jízdu. Obrázky se pak automaticky nahrají na internet, jakmile je auto blízko k domácí wifi. Takto zásobovat lze i Instagram.

Naví je na palubě ještě chladící a úložný box, ve kterém si můžete připravit na jízdu své lahve s pitím. Není nad chladné osvěžení po náročném výjezdu! Samozřejmě jde jen o koncept, Škoda chtěla ukázat, co vše se do jejího SUV Karoq vejde. Na palubě je proto i integrovaný držák jízdního kola, to pokud se už nerozhodnete kolo usadit na střechu vozu.