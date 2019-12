Počítačový grafik X-Tomi zveřejnil návrh možné podoby dvoudveřového kupé odvozeného z právě představené Škody Octavia čtvrté generace.

Škoda Octavia IV Coupe podle představ designéra | Foto: X Tomi design

Lidé, kteří by si rádi pořídili u dealerů nový automobil Škoda s karosérií kupé, mají už bezmála tři desetiletí smůlu. Posledním modelem s tímto líbivým tvarem, který mladoboleslavská automobilka nabízela, byla Škoda 743, která od podzimu roku 1981 vznikala v podobočném závodě Škody v Kvasinách. Nejrpve se označovala jako Garde, po faceliftu v roce 1984 už šlo o Rapid.

Ještě předtím, po celá sedmdesátá léta, značka vyráběla proslulé kupé 110 R.

Za celou dobu, kdy automobilku vlastní německý koncern Volkswagen, se však žádné nové kupé do výroby nedostalo, přestože návrhy existovavaly a některé z nich automobilka dokonce prezentovala na věhlasných autosalonech.

Připomeňme například Škodu Tudor. Ta na nautosalonu v Ženevě v roce 2002 vzbudila poměrně velké pozdvižení. Šlo o vůz odvozený z první generace Superbu. Z něj si samozřejmě vzal i pohonný systém. Vůz měl proto poháněnou přední nápravu.

Byť na pódiu v hale ženevského výstaviště Palexpo vypadal vůz jako prakticky připravený do sériové výroby, fakticky šlo pouze o designový vzorek. Nakonec byl projekt zastaven. S největší pravdpěpodobností proto, že by se Škodě nepodařilo nashromáždit dostatečně velký počet kupujících, kteří by zajistili rentabilitu vývoje a výroby takového auta.

Podobný osud potkal koncept Škoda Joyster, který měl přilákat mladé zákazníky k tak konzervativní značce, jakou Škoda Je. Tvůrci malého sportovního kupé přišli s řadou zajímavých nápadů. Auto například mělo otevíratelnou střechu a ve víku zavazadlového prostoru byla ukryta lavička.

Od té doby již ani ve formě designových konceptů Škoda na veřejnosti žádné kupé neukázala. Výjimkou jsou SUV s označením GT, které jsou ale výhradně nabízena na čínském trhu.

Ani Octavia GT, která vznikla díky umu maďarského počítačového grafika X-Tomi Design, se nabízet nebude, byť její boční profil vypadá velice pěkně. V plánu není ani žádné jiné kupé se spalovacím motorem. A tak nezbývá než čekat, zda se sportovní karosérie nedočká alespoň nějaký nový elektromobil značky.