Nová podoba je určena pro nastávající elektrickou éru tradiční britské značky.

Nová podoba slavné sošky | Foto: Rolls-Royce

"Dříve stála v mírném předklonu s nohama blízko u sebe. Nyní je skutečnou bohyní rychlosti. S jednou nohou nakročená vpřed a nízko skloněnou hrudí je připravena vzdorovat rychle proudícímu vzduchu a její dychtivý pohled míří vpřed." Takto v tiskové zprávě popisuje automobilka Rolls-Royce novou podobu slavné sošky Spirit of Ecstasy, která už 111 let zdobí kapotu jejích vozů.

Tu starší si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Na první pohled je vidět, že je soška nižší. Konkrétně o 17 milimetrů. Dříve měla na výšku rovných sto milimetrů, teď necelých 83. Hlava je ve stejné úrovni jako dříve, ovšem "křídla" teď vlají výrazně níže. Důvod pro změnu je prostý. Značka chce vylepšit aerodynamiku příštích vozů, a také soška na vylepšení koeficientu odporu vzduchu může mít vliv.

Ovšem, pozor. Ve skutečnosti, jak znovu upozorňují pracovníci tiskového oddělení automobilky, nejde o žádná "křídla" Je to róba, která za ženskou postavou vlaje v proudu větru.

Soška bude poprvé umístěna na chystaném elektromobilu Spectre, později ji dostanou všechny příští modely. Současně vyráběné Phantomy, Ghosty, Wraithy, Dawny a Cullinany i jejich Black Badge verze zatím zůstanou u stávajícího provedení sošky.

Možná není od věci si připomenout historii této sošky: Na začátku druhého desetiletí 20. století společnost se znepokojením zjistila, že si někteří majitelé začali nad mřížku chladiče montovat poněkud zvláštní ozdoby, a to například černé kočky, čerty nebo žoviální policisty, což vůbec neodpovídalo stylu a étosu značky Rolls-Royce.

I v tomto případě hledali v Rolls-Royce cestu k dokonalosti, a proto se obrátili na Charlese Sykese, absolventa londýnské umělecké školy Royal Collage of Art a významného umělce, aby vytvořil sošku na chladič, která ztvárňuje ducha samotné značky. Ten v té době pracoval jako hlavní ilustrátor v prvním britském motoristickém časopise The Car Illustrated, který byl vydáván motoristickým nadšencem lordem Johnem Montagu z Beaulieu, což byl zároveň i dobrý přítel tehdejšího ředitele společnosti Rolls-Royce, Clauda Johnsona.

Před přijetím svého současného jména se Sykesova soška jmenovala The Spirit of Speed a společnost uvedla, že „model mladé slečny, ducha společnosti Rolls-Royce, v sobě snoubí rychlost s tichem, absenci vibrací a nádhernou živost s nesmírným půvabem, jakým se mohou chlubit jachty“, a zároveň také zachycuje důstojnost, ladnost a nadčasovost vozů Rolls-Royce.

Rolls-Royce souhlasil s tím, že Sykese bude výhradním dodavatelem těchto sošek a jejich výroba byla zpočátku situována do rodinného domu Sykesů v Brompton Road v západním Londýně.

Tragická smrt modelky..

Identita modelky a inspirace pro vznik The Spirit of Ecstasy byla jednou z dlouhodobých kontroverzí a fám kolujících okolo značky Rolls-Royce. Říkalo se, že se jednalo o Eleanor Thornton, tehdejší osobní asistentku lorda Montagu.

Když se s ní Montagu setkal, byl ohromen její inteligencí a krásou a okamžitě jí nabídl práci sekretářky v jeho časopise. Eleanor jeho nabídku přijala a aristokratický nakladatel a jeho nová kolegyně – o 14 mladší a pocházející ze skromných poměrů na jihu Londýna, se zapletli do 13 let trvajícího milostného románku, který byl stejně vášnivý a upřímný, ale také tajný a nevyhnutelný. Eleanor se v roce 1915 utopila, když cestovala parníkem SS Persia do Indie a zasáhlo je torpédo.

Stejně jako se značka měnila v průběhu času, tak i její automobily se vyvíjely a měnily s dobou. I samotná Spirit of Ecstasy prošla několika změnami, přičemž její styl podle původní Sykesovy skici, kterou stále vlastní prapravnuk lorda Montagu, zůstal autentický.

Ve své původní podobě z roku 1911 měřila soška 18 cm, v 60. letech prošla osmi iteracemi a zmenšila se na velikost 11 cm. Vzdálenost od jejího nosu ke špičce vlajícího hábitu se také úměrně zmenšila z pěti palců na tři. V průběhu desetiletí také došlo k jemným úpravám jejího základního tvaru, postoje a sklonu jejích „křídel“.

Ještě radikálnější úpravu měli možnost mít na svých vozech Wraith, Phantom III, Phantom IV, Silver Wraith a Silver Dawn majitelé, kteří je zakoupili těsně před a po druhé světové válce. Na přídi svého automobilu měli klečící postavu, která byla v té době považována za vhodnější pro dobové tvary karosérií.

Soška Spirit of Ecstasy je ručně vyráběna ve vesnici poblíž Southhamptonu v Anglii. Výrobní postup metodou „ztraceného vosku“, který se stále používá k jejímu vytvoření, je starý 5 000 let a pochází z Egypta.

Každá figurka se vyrábí naplněním formy roztavenou nerezovou ocelí při teplotě 1600°C. Jakmile ocel vychladne, forma se otevře a odhalí The Spirit of Ecstasy v celé své kráse. Po ručním opracování každé sošky následuje finální přeleštění a přísná kontrola kvality. Ať je figurka vyrobena z oceli, ze zlata či stříbra, zaujímá své právoplatné místo nad ikonickou mřížkou chladiče vozů Rolls-Royce.