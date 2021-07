Koncern Volkswagen se zbavil vlastnictví prestižní francouzské automobilové značky Bugatti. Kontrolu nad ní přebrala chorvatská společnost Rimac. Ovšem významný podíl bude kontrolovat také Porsche.

Rimac Nevera | Foto: Rimac

Pro chorvatskou značku Rimac se rok 2021 jistě zapíše zlatým písmem do její historie. Nejprve předdstavila projekt na vybudování nového vývojového centra a továrny v Záhřebu a před měsícem také ukázala produkční verzi svého elektrického hypersportu Nevera.

Na něj se můžete podívat do naší fotogalerie.

Nyní se stává faktickým vládcem nad značkou Bugatti, která dosud produkovala nejrychlejší sériové vyráběné sportovní vozy na světě. Jenže, ty jsou poháněné spalovacími motory, kterým se čas rychle krátí.

Logickým spojením se tedy jeví propojení s výrobcem nejrychlejších elektromobilů, což je právě automobilka Rimac. Ta si i u zavedených značek jako je Mercedes-Benz, Renault, Aston Martin, Jaguar nebo právě Porsche získala renomé technologického lídra v oboru elektromobility.

V nově založeném podniku s názvem Bugatti Rimac LLC, který bude sídlit v Záhřebu, získá Rimac 55 procent akcí a Porsche 45 procent. Vozy s logem Rimac se mají produkovat v Záhřebu, ty se znakem Bugatti pak nadále v Molsheimu.

Francouzská značka pak získá přístup k technice Rimacu. Neznamená to však, jak magazínu Autocar prozradil šéf uskupení Mate Rimac, že příští modely Bugatti budou jen vozy Rimac s upraveným designem a vyměněným logem. "I když samozřejmě chceme dosahovat zisku, nehodláme rozhodně pouze recyklovat to, co už máme," vysvětlil.

Vozy Bugatti si tedy ještě pár let uchovají ve svých útrobách spalovací motory, i když už tam nebudou samotné. Počítá se totiž se "silnou" hybridizací. A to se týká také zcela nového modelu (následníka modelu Chiron).

Přesto se má již do konce tohoto desetiletí představit prvně elektrický vůz značky Bugatti. Ta navíc v budoucnosti nemá nabízet pouze jeden jediný hypersport, ale také minimálně jednu další modelovou řadou. Tou by měl být vůz, který lze používat denodenně a ne pouze o víkendech jako všechny předcházející vozy značky od počátku její novodobé historie v roce 1991.

S tím samozřejmě budou souviset také náležité investice do výrobních prostor Bugatti a navýšení počtu zaměstnanců.