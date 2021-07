Britská značka Mini byla vždy proslavena konstruováním vozů, které byly schopné poskytovat vynikající řidičské zážitky. Budoucnost má ale být o něčem úplně zcela jiném…

koncepční vůz Mini Vision Urbanaut | Foto: Mini

Studie nového elektromobilu značky Mini je největším vozem, který se kdy v její historii představil. Na délku totiž měří 446 centimetrů. To ale není jediný primát, kterým se pyšní.

Na koncept se můžete podívat do naší fotogalerie.

Například pouze jediný ze tří režimů, které bude moci cestující uvnitř zvolit, je určen pro jeho pohyb. Řidič si bude moci zvolit, aby vozidlo jelo bez jeho zásahů, nebo zda se po poklepání na logo bude moci ujmout řízení.

Zbývající dva jsou určené pro relaxaci, případně pro zábavu s přáteli. První z nich se označuje Chill a lidé uvnitř si budou moci vychutnávat klidné barevné efekty a zvuky lesa. Součástí je přeměna palubní deska v pohovku. Volant a pedály se v tu chvíli pochopitelně schovají do jejích útrob.

Druhý režim Vibe naopak přinese vzrušující světelnou show, otevřou se dveře a okna. Včetně čelního a zadního. Mimochodech, vůz má na boku své karosérie pouze jedny jediné dveře. Jsou však posuvné a dostatečně široké.

Tento koncepční vůz se sice představil již vloni. Tehdy se ovšem jednalo o "čistě digitální projekt/. Nyní byl již postaven v měřítku 1:1. To nasvěčuje tomu, že by se jednou mohl představit v podobě pro sériovou výrobu. Pokud se tak stane, nebude to dříve než za nějaké čtyři až pět let. Ani poté ovšem nebude součástí výbavy úplně vše z toho, co je k vidění v koncepčním voze. Například možnost plně autonomního řízení.