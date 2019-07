Japonské automobilce, kterou známe hlavně díky pick-upům, se dařilo i mezi předchůdci dnešních SUV. Teď jsou její vozy levnou raritou.

Příběh Isuzu Trooper je typickou ukázkou toho, že jednoduchá myšlenka může postupně stvořit velké věci. S jednoduchostí totiž tento vůz začínal. Poprvé se hlavně na japonských silnicích objevil v roce 1981. Pod kapotu dostal naftový čtyřválec a k němu čtyřstupňovou manuální převodovku. Protože Isuzu hovořilo o Trooperu jako o voze schopném na silnici i v terénu, byl vybaven přiřaditelným pohonem všech kol. Převod přepínal řidič přímo ze svého místa pomocí speciální páčky.

První generace Isuzu Trooper se prodávala hned ve dvou provedeních karoserie. V té době totiž byly oblíbená terénní auta i v třídveřovém provedení, mohli jste si tedy vybrat mezi pěti a tří dveřovou verzí také u Japonců. Auto bylo na svou dobu troch těžší, vážilo 1680 kg, takže dalo čtyřválci s výkonem 86 koní poněkud zabrat. Isuzu ale dlouho neváhalo a poslalo na trh i verzi s dieselovým motorem, která měla 73 koní, ale zase si neřekla o tak velkou porci paliva.

Jedno je ale zřejmé, Trooper nikdy nebyl žádným krasavcem, jakkoliv se na prví dobrou snažil trochu napodobit luxusní Range Rover. Alespoň tedy plastovou maskou chladiče s kulatými světlomety a výraznými blinkry na stranách. To mu ale vydrželo jen do roku 1987, kdy přišel facelift, který vyměnil kulatá světla za obdélníková a auto tak definitivně zapadlo do šedi anonymních „teréňáků“.

První generace Isuzu Trooper se vyráběla až do roku 1991. Za deset let se pod kapotou vystihla vystřídat celá řada motorů. Už v polovině osmdesátých let dostalo auto první turbodiesel, který konečně přinesl více kýženého točivého momentu. V posledních fázích první generace se pak objevily i dva americké benzinové šestiválce LH7 a LL2, oba s objemem 2,8 litru. Stejný objem měl také největší turbodiesel 4JB1-T, který byl předchůdcem turbodieselu montovaného do pick-upu D-Max.

Trooper postupem času dostal také lepší výbavu. Zatímco na začátku byla kabina vyloženě spartánsky pojatá a na jakýkoliv komfort jste mohli leda tak zapomenout, později přibyly také luxusní propriety, jako například příplatková klimatizace nebo elektricky stahovatelná okna.

Isuzu Trooper i díky tomu zaujalo dostatečné množství řidičů hledající auto na drsné asijské cesty a tak bylo rozhodnuto, že se dočká ještě jedné generace. Automobilka udržela tento model ve výrobě až do roku 2001. Mnohem zajímavější je ale fakt, že díky své jednoduchosti se Trooper dostal na řadu zámořských trhů a prodával se na nich pod nejrůznějšími jmény a s menšími i většími úpravami.

Trooper se tak objevil například v Austrálii a na Novém Zélandu, kde se prodával jako Holden Jackaroo. Jde o zvláštní jméno pocházející z australské angličtiny. Označuje se jím mladý muž, který pracuje na farmě s dobytkem. Auto se podávalo také v Indonesii a to pod názvem Chevrolet Trooper. Vůz se zde i přímo stavěl ve fabrice Gamrak Motors. Specifickou verzí byla i varianta určená pouze pro jihokorejský trh. Tam se jí ujala místní automobilka SsangYong a vznikl model Korando Family. Toto auto se pak dostalo kupodivu i na čas do Skandinávie a na vybrané trhy v jihovýchodní Asii. Do výčtu už chybí jen asi nejpodivnější inkarnace Trooperu. Objevila se jako levné Isuzu Caribe 442 a to ve Venezuele.

Pokud toužíte přidat Isuzu Trooper do své sbírky aut, nebude to u jeho první generace nic snadného. Tu a tam lze na nějaký kousek narazit i u nás, ale většinou je ve zbídačeném stavu, že by se s ním bál člověk vyjet na silnici. Stojí ale zhruba okolo 25 tisíc korun. Druhá generace se dá také sehnat, tam počítejte hlavně s vozy z pozdější produkce. Auta okolo roku 2000 se prodávají za asi 90 tisíc korun.