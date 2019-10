Auto má v plánu zdolat na 270 tisíc kilometrů. Projede přitom 70 zemí světa. Expedice je otevřená pro další účastníky.

Speciál Tatra Terrn°1 byl v Kopřivnici v obložení novinářů. | Foto: Jan Markovič

Jsme na polygonu Tatry v Kopřivnici. Petr Holeček vyšplhá za volant vysoké tatrovky, otočí klíčkem a motor bez sebemenšího zaváhání nastartuje. Holeček se bezděčně usměje a kývne hlavou. Je vidět, že je to pro něj splněný sen. Na konci osmdesátých let sledoval československou expedici Tatra kolem světa a hltal o ní každou zprávu. Teď se sám na takovou výpravu vydá. S kolegou Markem Havlíčkem ji pečlivě plánovali několik let.

Tatře se jejich záměr zalíbil a tak s ním nyní sedím ve speciálu nazvaném Tatra Terrn°1. „Základem je valník, kterému se říká irácká série. Sloužil totiž vojákům na misi v Iráku. Pohání ho klasickej vzduchem chlazenej tatrováckej osmiválec. Má jedno turbo a dva mezichladiče,“ popisuje mi Holeček. Motor byl pro auto ještě upraven, technici zvýšili jeho výkon o 12 procent, aby neměl s 16 tun vážícím vozem sebemenší potíže.

„Počítáme se spotřebou okolo 30 litrů na 100 kilometrů. K dispozici máme ale dvě palivové nádrže celkem na 820 litrů nafty, takže pohodlně dojedeme opravdu daleko. Do terénu je to samozřejmě vybavené pohonem všech kol, vpředu jsou torzky, vzadu měchy a prodloužili jsme i rozvor z 3,5 na 4,5 metru, což je nejvíc co čtyřkolka snese,“ popisuje dobrodruh, když se řítíme klopenou zatáčkou kopřivnického oválu.



V kabině se sedí za tenkým volantem. Výhled ven je fenomenální.

Podle Petra Holečka se Tatra řídí vlastně jako každá jiná. Obytné hliníkové nástavby vážící téměř 1,4 tuny, kterou nese na zádech, si ani nevšimne. To nám chce řidič ukázat názorně a tak po dalším kole na okruhu nejprve proletí vysokou rychlostí simulací kamenité silnice, pak vyjede serpentinu směrem k prudkému stoupání, aby ho následně i sjel. Tatra ani jednou nezaváhá. Následuje zlatý hřeb vystoupení – přejezd přes vlnitou silnici a křížení náprav. Speciál není rozhodně žádný louda, na rovné silnici zvládne až 125 km/h.

Za pozornost ale stojí i samotná speciální nástavba. Ta v době našeho svezení ještě nebyla hotová. Uvnitř dřevotřískou vyloženého interiéru se najde místo na spaní obou členů posádky, kuchyňku, sprchu a jedno unikátní zařízení. „Bude to spalovací záchod. Ten jednoduše žárem zlikviduje výkaly a my už jen budeme vymetat popel," popisuje Holeček s tím, že je to ekologičtější řešení než chemická toaleta. I sprcha a WC ale čekají na svou instalaci, zatím jsou tu jen hadičky.

Posádka obětovala velkou část prostoru vestavby dvanácti autobusovým sedadlům. U každého je elektrická zásuvka a přípojka na USB. Tady budou sedět lidé, kteří si zamluví spoluúčast na expedici. Výprava Tatra kolem světa 2 totiž za částky od 25 do 45 tisíc korun nabízí možnost vyrazit s Tatrou na část trasy, třeba po Gruzii, Turkmenistánů, Íránu, Kyrgyzstánu nebo Rusku. Stačí zaplatit, dokoupit letenku a přijet.

„Budeme se držet fixního data. Lidi projdou předodjezdovým briefingem, doletí na konkrétní místo, my je nabereme, projedeme úsek a pak je zase pošleme zpět,“ vysvětluje Holeček. Díky tomu, že Tatra projede i těžkým terénem, budou se moci dodateční účastníci expedice podívat na místa, kam by se zřejmě nedostali. V plánu je i příjezd Holečkovi rodiny.



Vlevo bude unikátní toaleta, vpředu jsou připravena místa pro další cestující.

I uspořádání několika turnusů pomáhá zaplatit finančně náročnou expedici. Na tu pánové sehnali samozřejmě celou řadu velkých sponzorů a pomohla i crowdfundingová kampaň na serveru Hithit, na kterém se jim podařilo vybrat přes tři miliony korun a stali se tak jedním z nejúspěšnějších projektů současnosti.

„A pak to šlo tak daleko, že se nám na Facebooku ozval grafik Pavel Fuksa, který nabídl, že připraví veškerou grafickou podobu nejen doplňkových a propagačních materiálů, ale i celé Tatry. A tohle je výsledek,“ usmívá se Holeček, když ukazuje dílo na karoserii. Kromě nutných jmen sponzorů a seznamu zemí, které Tatra projede, má i specifické barevné schéma. „Jsem nadšený z toho, jak to dopadlo. Má svěží a dynamický design, je barvitý, znázorňuje setkávání lidí, pláže, moře, poušť, slunce…“

Je vidět, že jsou oba pánové opravdu nadšení. Dnes, tedy 31. října, jedou ukázat svou Tatru ještě do Prahy. A kdy startuje expedice? Na stránkách projektu Tatrakolemsvěta2.cz už běží odpočítávání. Nyní ukazuje tři měsíce a tři týdny do startu.