Přestavěný důlní náklaďák si většinu energie obstará rekuperací, když sjíždí s těžkým nákladem z lomu.

Elektromobily nemusí být jen malá městská vozítka. Seznamte se s důlním gigantem Komatsu HD 605-7, který švýcarský výrobce zemědělské a stavební techniky přestavěl na elektromobil. Původně totiž tento vůz poháněl naftový šestiválec o objemu 23,1 litru. Místo něj ale Kuhn nainstaloval elektromotory a obří baterii, která má kapacitu 600 kWh. To je šestkrát víc než nejdražší verze Tesly Model X.

Obří stroj už pracuje v lomu na okraji švýcarského města Biel a nese jméno eDumper. Vůz sice váží 45 tun, ale pohybuje se téměř bez dobíjení. Obsluha dolu totiž vymyslela něco, co připomíná Cimrmanův důlní bezmotorový výtah, kdy horníci fárali do dolu díky tomu, že jich bylo o jednoho víc, než těch, kteří jeli nahoru. Naštěstí ve Švýcarsku se pracovníci nikde nehromadí.

Nákladní stroj vozí 65 tun kamení vytěženého v lomu. Prázdný musí vyjet do kopce se stoupáním 13 procent, plný pak sjíždí zpět a náklad veze do továrny na výrobu cementu. Během sjíždění rekuperuje elektrickou energii a nabere jí tolik, že to stačí téměř k novému výjezdu na kopec.

Vůz otestoval i pilot Formule E Luca de Grassi. Ten vyrazil na kopec s kapacitou baterie na 90 procentech. Nahoře mu zbývalo 80 procent. S nákladem zpět dorazil k cementárně a měl k dispozici 88 procent. Zadarmo tedy stroj nejezdí, ale nebude muset rozhodně nabíjet tak často. Firma tvrdí, že se jí díky elektrickému nákladnímu stroji podaří ročně ušetřit 50 tisíc tun nafty. Kuhn nezveřejnil, kolik přestavba důlního gigantu stojí.