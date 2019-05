Příští rok se mají vydat na cestu kolem světa Petr Holeček a Marek Havlíček. Expedice se však kromě nich zúčastní dalších 600 lidí.

Na podvozku Tatra v provedení s 4x4 a s designem připomínajícím automobil Tatra 815 GTC, který objel s československou posádkou svět v roce 1987, vzniká v Kopřivnici nový expediční vůz.

S ním se příští rok vydají na cestu dlouhou přibližně 270 000 kilometrů dva cestovatelé - Pedetr Holeček a Marek Havlíček. Kromě nich se každé ze čtyř naplánovaných etap vždy zúčastní profesionální kameraman, průvodce a jeden až dva členové týmu zajišťující doprovodné projekty. Současně ale budou mít možnost vstoupit na palubu zájemci, kteří ovšem abslovují vždy jen nějaký konkrétní úsek. Díky tomu by se expedice naplánované na roky 2020-2022 mohlo celkem zúčastnit až šest stovek lidí. Název akce zní: Tatra kolem světa 2.

„Chceme nejen vzdát hold původní expedici, ale hlavně v lidech rozdmýchat touhu objevovat, poznávat a překonávat hranice, nejen ty státní, ale i své vlastní,“ říká Marek Havlíček.

Tatrovka s účastníky expedice Tatra kolem světa 2 postupně navštíví až 68 zemí, přičemž trasa bude jedinečná, nikdo před tím ji v této podobě neabsolvoval. Zároveň však bude mít společné průsečíky s původní trasou expedice Tatra kolem světa z konce 80. let, a i tímto způsobem na ni bude odkazovat. Během první etapy se Tatra podívá na Balkán a do mnoha republik bývalého Sovětského Svazu. Ve druhé etapy se pak pojede po Jižní Americe a ve třetí po Střední a Severní Americe. Nakonec je naplánované putování po Africe a návrat přes západní Evropu zpět do ČR.

Při stavbě expedičního vozu pomáhá například Ondřej Skácel, vedoucího oddělení projekce nákladních vozidel automobilky TATRA TRUCKS, nebo Dalibor Petr, syn řidiče původní expedice Tatra kolem světa. Vůz by měl být dokončen na podzim tohoto roku, poté bude následovat jeho prezentace během turné po celém Česku ale i na Slovensku.

Oba hlavní protagonisté expedice Tatra kolem světa 2 mají velké zkušenosti s cestováním i řízením vozů v extrémních podmínkách. Marek Havlíček je zkušený cestovatel, spisovatel a fotograf. Má za sebou mimo jiné již cestu kolem světa v cestovatelské dodávce v letech 2016 až 2018, v letech 2008 až 2010 zase například procestoval Afriku. Dohromady má na svém kontě přes 400 tisíc km v autech i na motorkách. Petr Holeček během dvanácti let najezdil v tatrovkách po africké Angole pár stovek tisíc kilometrů. Bez technického zázemí a jen se základním nářadím si vždy dokázal poradit a svou tatrovku dostat do cíle, zároveň se dorozumět a spolupracovat s místními obyvateli.