Brzdy a chlazení pocházejí z Corvette.

V Americe se najde opravdu hodně šílených a pološílených přestaveb, ale jen málokdy se ukáže taková, o níž může autor tvrdit, že jde o tajný projekt Hondy a lidi mu to spolknou i s navijákem.

Andy Barcheck, známý stavitel hot rodů, přesně jeden takový postavil. Honda Civic třetí generace s motorem V6 za předními sedadly je poctou automobilům skupiny B, jako jsou Metro nebo Renault. A téměř všichni, který takový příklad vyprávěl, mu uvěřili.



Barcheck jako pohon zvolil 2,5litrový V6 z Acury, který vyžadoval hodně velké úpravy platformy starého Civicu. Velkou výzvou byl podvozek, který nebyl koncipován k tomu, aby se dokázal vypořádat s takovou hmotností uprostřed vozu. Palivová nádrž byla přesunuta dopředu a chladič a brzdy jsou z Chevrolet Corvette.





Tenhle brutální Civic skutečně vznikl za účelem závodění a Barcheck s ním také závodil v autocrossu a vyhrál i několik cen. Poté, co si Barcheck našel další projekt, šestiválcový Civic prodal. Během let změnil majitele ještě několikrát, než zakotvil u současného, který ho má již přes deset let. Ten ho dal do perfektního stavu a motor vyměnil za 3,2 V6 z NSX. Tuto změnu Barcheck kvitoval, protože auto zkonstruoval s ohledem na daleko větší výkon.

Na přiloženém videu se můžete podívat, jak se původní majitel po letech znovu setkává se svým mistrovským kouskem.