V Praze se konalo tradiční setkání představitelů Škody Auto s novináři. Luboš Vlček, ředitel Škody Auto pro Českou republiku, a další manažeři na něm uvedli mnohé zajímavé informace o minulém roce i záměrech a perspektivách Škody a automobilového průmyslu jako takového.

Luboš Vlček | Foto: Škoda Auto

Vloni prodala Škoda Auto na českém trhu 94 152 vozů, její tržní podíl vzrostl o 2,2 procentního bodu a dosáhl 34,3 % (druhý byl Volkswagen a třetí Hyundai). Škoda v roce 2019 postoupila o dva stupínky na osmé místo také v žebříčku nejprodávanějších značek osobních aut na v Evropě. V Evropské unii prodala tři čtvrtě milionu vozidel a model Octavia byl desátý nejprodávanější.

Tak jako na trhu nových aut se Škoda Auto stává lídrem i v prodeji ojetin. Už nějaký čas běží program Škoda Plus pro prodej ojetých vozů u certifikovaných prodejců v prodejní síti firmy. Škoda tak garantuje, že všechny vozy splňují přísná kritéria kvality a jsou tedy zárukou dlouhého a spokojeného užívání bez obav z neznámého původu nebo špatného technického stavu. Přes tento prodejní systém se vloni prodalo 54 840 vozidel, což je lepší výsledek než měla dosavadní jednička, společnost AAA Auto. Meziročně Škodě stouply prodeje v tomto systému o 9 %. V plánu je letos prodat na 60 tisíc vozů a během několika let i 100 tisíc aut ročně. Zatím je 140 prodejních míst Škoda Plus, ale ojetiny by měl v budoucnu nabízet každý dealer značky.

Pokud jde o rok 2020, je vedení Škoda Auto optimistické. Podle Luboše Vlčka, i když český automobilový trh by měl podle odhadů mírně poklesnout, Škoda si tržní podíl udrží na současné úrovni. Pomohou tomu také novinky, mezi nimiž budou zejména verze čtvrté generace modelu Octavia, včetně provedení CNG nebo hybrid. Významnou roli budou hrát modely Scala a Kamiq.

Vývoj v dalších letech bude ve znamení digitalizace a hlavně elektromobility. Česká republika je v tomto směru v EU zatím na konci. Největší překážky nejsou na straně výroby těchto vozů, ale v státních pobídkách a v infrastruktuře. Škoda se na elektromobilitu už připravila. Všechny značkové servisy jsou schopny elektromobily servisovat, na 11 místech jsou dokonce odborníci, kteří dokáží opravovat i baterie. Luboš Vlček zdůrazňuje, že cílem Škody není nutit partnery a zákazníky, aby si kupovali elektromobily, ale motivovat je k tomu. „Zachováváme celou škálu od klasických motorů, přes CNG pohony a hybridy až po čisté elektromobily. Každý si vybere.“

Zatím se na českém trhu prodalo ročně pár stovek elektromobilů. Škoda nyní přichází s nabídkou, která trh rozhýbe. Brzy bude představeno také elektrické SUV Enyaq iV s dojezdem 500 kilometrů nebo Octavia RS iV, která bude vybavena plug-in-hybridním pohonem a spojují tak praktičnost rodinného vozu a sportovní charakter s šetrností k životnímu prostředí i efektivitou.