Tohle je opravdová ložnice do divočiny. Australané stvořili přívěs do terénu

Jezdit s obytným přívěsem do neprostupných hor, případně do bažinatého terénu se může zdát jako holý nesmysl. S novým australským výrobkem to ovšem nemusí platit.

Už i Evropě je možné koupit terénní přívěs EXP 4, který vyrábí australská firma Bruder. Jeho cena za základní provedení činí 34 100 eur, tedy v přepočtu zhruba 887 000 Kč. Cenu může navýšit příplatková výbava, mezi kterou patří například klimatizace nebo solární panely. Rozměry vozidla jsou na délku 499 centimetrů, na šířku 199 a na výšku 208 centimetrů. Zkosená čelní strana snižuje během jízdy aerodynamický odpor, tudíž i spotřebu tažného vozu. Potěšitelná je také poměrně nízká hmotnost přívěsu. Činí pouze 850 kilogramů. Tím bude nejspíše nějaký skutečný offroad, například Jeep Wrangler, Toyota Land Cruise, případně Mercedes třídy G, protože tento přívěs je určen pro nocování ve skutečně nepřístupném terénu. Přígěs totiž může být osazen terénními pneumatikami s velikostí až 37 palců, navíc díky vzduchovému odpružení je možné měnit světlou výšku. Pokud je třeba přejet nějaký velký kámen, kmen nebo podobnou překážku, lze podvozek přívěsu zdvihnout až o 31 centimetrů. Mezi terénem a vozidlem se tak vytvoří světlá výška až 86 centimetrů. Tenhle přívěs se nepotopí. Česká firma zkonstruovala obojživelný vozík Přečíst článek › Výhodou je také to, že výrobce zaručuje vodotěsnost. Bez problémů tak můžete přejíždět i vodní toky nebo rozbahněný terén. Uvnitř přívěsu je ložnice s rozměrem 2,20 x 1,80 metru. To umožňuje pohodlné přespání dvou dospělých lidí. Napříč pak může být umístěno ještě jedno dětské lůžko. Díky důkladné izolaci zaručuje výrobce použitelnost vozidla při teplotách v rozmezí od mínus padesáti do plus padesáti stupňů Celsia. V zadní části přívěsu se nachází kuchyňka, v jejiž výbavě je například i šedesátilitrová lednice. Vůz si s sebou veze stolitrovou zásobu vody pro vaření a sprchování v nádrži, která je dostatečně izolována i pro jízdu v mrazech. Koupelna sice chybí, ale mýt se můžete venku, kde je instalována sprchová hlavice. Ve standardní výbavě jsou také sítě proti hmyzu, LED světla a hned čtyři USB zásuvky. Stejně jako pod otevíratelným zadním čelem, kde je kuchyňka, se dostatek úložných prostor nachází také v ložnici. Na detaily vozidla se můžete podívat do naší fotogalerie.

Autor: Radek Pecák