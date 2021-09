Pokud by vznikla na území České republiky alespoň jedna gigafactory, tedy výrobní závod na produkci článků do baterií elektromobilů, vydělala by na tom podle odborné studie celá česká ekonomika.

Montáž baterií ve Škodě Auto | Foto: Škoda Auto

Jestliže se chce Česká republika vyvarovat problémům s nezaměstnaností, které pro některé podniky automobilového průmyslu přinese změna výrobního programu v souvislosti s přechodem na elektromobilitu, měly by v poměrně krátkém horizontu na našem území vzniknout až dvě továrny na výrobu baterií.

Vyplývá to ze závěrů odborné studie poradenské společnosti Deloitte. Naopak by díky tomu mohly vzniknout tisíce nových pracovních míst a stát, obce a kraje by během osmi let získají na daních přes padesát milliard korun.

Podle současných předpokladů bude v roce 2030 k zajištění potřeby výroby baterií pro elektromobily zapotřebí 11-16 továren na baterie a o deset let později dalších 15 až 19.

Projekt dává podle Deloitte smysl i tehdy, když se v Krušných horách nezačne těžit lithium, které je pro baterie zapotřebí. Při zapojení tuzemské suroviny do celého výrobního řetězce od těžby, přes výrobu baterie až po její zabudování do exportovaného kompletního elektromobilu, to ovšem bude ještě lepší.

Poměrně blízko k realizaci má v současnosti projekt připravovaný společností ČEZ v areálu bývalého hnědouhelné elektrárny Prunéřov v Ústeckém kraji. Do něho by mohl, pokud v listopadu tento záměr schválí dozorčí rada, investovat také německý automobilový koncern Volkswagen. Logicky by se pak baterie z Prunéřova využívaly pro elektromobily značky Škoda. Tedy jak pro současný typ Enyaq, tak elektrickou obdobu současné Octavie i jeden další menší elektrický vůz.

V současné době ale zatím nejmenovaní investoři projevují zájem o výstavbu další gigafactory. Tentokrát připadá v úvahu některá průmyslová zóna na Sokolovsku.

Uvažovaná roční kapacita prunéřovské gigafactory je 40 GWh, což je v souladu s plány Volkswagenu na výstavbu šesti takto velkých továren na baterie do roku 2030. Začít se stavbou by se mohlo již zhruba za dva roky a první baterie by měly začít sjíždět z výrobních linek v roce 2026.