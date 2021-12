Italská značka Ferrari stále ještě nevyrábí žádný elektromobil. Také se dosud zdráhala nabízet repliky svých slavných historických modelů. Nyní se však jedno řešení objevilo.

Ferrari Testa Rossa J | Foto: Little Cars Company

Stejně jako další aktuální modely Ferrari si tento vůz můžete objednat v klasických autosalonech s logem vzpínajícího se koně. Dobrá zpráva zní: Je nejlevnější z nabídky značky, přestože cenovka znějící v přepočtu na 2 347 000 Kč také není úplně lidová.

Na auto se můžete podívat do naší fotogalerie.

Pak je tu ale několik informací, které fanoušci značky zase až tak moc rádi číst nebudou. Například, jedná se o elektromobil, který není určený k provozu na veřejných komunikacích. A navíc, není to plnohodnotně velký automobil. Jeho autoři - specialisté britské firmy Little Cars, společně s konstruktéry značky z Maranella stvořili automobil, který je replikou slavného závodního speciálu Ferrari Testa Rossa z přelomu padesátých a šedesátých let. Tehdy čtyřikrát vyhrál čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans. Ovšem, oproti původnímu modelu jsou všechy rozměry zmenšeny o čtvrtinu.

Nárok na to, aby vozil na své hliníkové karosérii logo Ferrari, ale vůz nepochybně má. Už proto, že pod povrchem se skrývá stejně koncipovaný prostorový rám i shodné přední zavěšení s originálem. Jen brzdy jsou jiné. Závodní auto mělo tehdy ještě bubny, nyní už jsou na kolech namontovány kotoučové brzdy, které na míru vyrobila specializovaná firma Brembo.

Ferrari na každém autě vydělává přes dva milióny. To je 900krát více než Ford

Každé šasi vyrobeného modelu Testa Rossa J bude proto opatřeno originálním štítkem Ferrari.

100 km/hod jen stěží…

Kromě toho, že je to nejlevnější a rovněž nejmenší Ferrari v nabídce, je také zdaleka nejpomalejší. Zadní kola auta totiž pohání elektromotor pracující s napětím 48 Voltů. Jeho maximální výkon je 12kW (16,3 koňských sil), který umožňuje dosažení nejvýše 80 kilometrů v hodině.

Tento výkon lze navíc (pokud budou za volant usedat mladší nebo nezkušení řidiči) nastavovat ve čtyřech krocích. Při tom prvním je k dispozici výkon pouze 1 kW, díky čemuž se vůz nerozjede rychleji než 24 kilometrů v hodině. Následuje režim Comfort, při němž se "odemknou" 4 kW (maximálka je pak 40 kilometrů v hodině), dále režim Sport (10 kW a 80 kilometrů v hodině) a konečně Race. Při něm už je dostupný plný výkon 12 kW.

Šedesát monopostů Ferrari v jednom karvinském bytě. Všechny jsou ale z papíru

Dojezd je díky třem bateriím uloženým v přídi přibližně devadesát kilometrů. Každou z nich je možné vyjmout a nahradit velmi rychle jinou, která se mezitím nabila. Byť se jedná o zmenšeninu původního vozu, redaktoři specializovaných britských motoristických médií si ověřili, že za volant se může usadit i nadprůměrně velký dospělý jedinec.

Společnost Little Cars hodlá vyrobit pouze přesně 299 očíslovaných exemplářů. Polovina z nich je prý už prodána.