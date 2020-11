Rok 2000 pro společnost SVOS Přelouč znamenal počátek nové významné etapy v její činnosti. Tento rok totiž bránu závodu opustil první pancéřovaný automobil Toyota Land Cruiser.

Modely vozů Toyota, které upravili v SVOS Přelouč | Foto: SVOS

"Jednalo se o model 100," vzpominá Jaroslav Černý, zakladatel společnosti a generální ředitel. V té době již měla společnost SVOS mnoho zkušeností s konstrukcí, projektováním a výrobou balisticky upravených vozidel.

Nejprve se firma zabývala přestavbami běžných silničních automobilů na „bezpečné“, výrobou vozidel pro převoz peněz a cenin, vývojem i výrobou speciálních vozidel pro vojenské a policejní použití v roce 1992.

Prvním osobním pancéřovaným automobilem pak byla v roce 1996 Tatra 613. Právě tento automobil, byť v podobě prototypu, znamenal pro přeloučskou továrnu velký úspěch. „V té době jsme se přesvědčili, že máme na to vyrábět osobní a luxusní balisticky chráněná auta,“ uvádí Jaroslav Černý. I díky Tatře 613, která je dnes vystavena v muzeu v Kopřivnici, jsme se rozhodli pokračovat ve výrobě osobních a luxusních balisticky chráněných aut," dodává.

V roce 2000 se již mohli pochlubit úspěšnou výrobou stovek pancéřovaných vozidel různých značek a typů, což firmě přineslo značné renomé především v zahraničí. „V tomto období se na nás obrátil zahraniční partner s nabídkou upravit automobily Toyota Land Cruiser 100 pro OSN,“ vzpomíná Štěpán Černý, obchodní ředitel SVOS Přelouč. „Chápali jsme to tehdy nejen jako ocenění naší práce, ale především jako výzvu. Ovšem ani ve snu by nás tehdy nenapadlo, že s automobily Toyota strávíme následujících dvacet let. Navíc jsem přesvědčen, že tyto automobily budou i nadále tvořit páteř naší nabídky zahraničním i domácím zákazníkům," říká,

V Přelouči postupně upravili širokou typovou škálu vozidel Land Cruiser. „Tato skutečnost byla dána jak aktuální modelovou skladbou, tak i specifickými požadavky ze strany zákazníků,“ konstatuje Štěpán Černý. „Postupně tak našimi výrobními halami prošly – kromě vzpomínaného modelu 100 – série Land Cruiser 100, 105, 150 a aktuální Toyota LC 200, ale také i Hilux.“

Toyota Land Cruiser je nejdéle prodávaným modelem této značky – jeho produkce trvá již 69 let. A co je příčinou tohoto úspěchu a proč si jej zákazníci vybírají pro balistické úpravy? „Je potřeba vidět, že Toyota Land Cruiser je určitě nejrozšířenějším vozidlem především v Africe a na Blízkém Východě,“ uvádí Štěpán Černý. „S tím souvisí i poměrně rozsáhlé poprodejní a servisní služby v uvedených oblastech. Dalším aspektem jsou vlastnosti samotného automobilu, který je opravdu velice vhodný do těžkého terénu. A z našeho úhlu pohledu není zanedbatelný ani fakt, že robustní podvozek Toyoty Land Cruiser se dokáže nejlépe ´popasovat´ s nainstalovaným pancéřováním,“ ozřejmuje.

V současné době ve SVOS upravují nejvíce modely Toyoty Land Cruiser 200, 150 a Hilux. Jedná se o standardní modely této řady, které k úpravě dodávají sami zákazníci, nebo jim automobily zajišťuje firma. „Vždy však vycházíme z konkrétních požadavků našich zákazníků, takže se jednotlivé série upravených toyot mohou lišit,“ upřesňuje Štěpán Černý. „Vozidla průběžně podrobujeme důkladným zkouškám, aby technické řešení odpovídalo neustále se vyvíjejícím hrozbám.“

Úpravy zahrnují prvky pasivní i aktivní ochrany, což umožňuje využít vozidlo v nebezpečném prostředí s maximální ochranou posádky, a naopak s minimální viditelností ochranných opatření ve skrytém provedení. Instalace ochranných opatření se pochopitelně projevuje na hmotnosti vozidla, které je proto vybaveno zesíleným a upraveným pérováním, řídícím a brzdovým systémem. Vozidlo je dále vybaveno několika dodatečnými ochrannými systémy, z nichž lze zmínit například osazení všech kol speciálními pneumatikami typu run-flat zaručujícími schopnost pokračovat v jízdě i v případě násilného poškození pneumatiky, hasicím systémem či výstražným světelným a akustickým zařízením.

V SVOS jsou připraveni upraveni i jiné typy, včetně těch, které teprve přicházejí na trh. Víme například, že Toyota přichází s novým modelem Land Cruiser 300. Land Rover zase s novým Defenderem. Vždy však záleží na zákazníkovi, jaký vůz chce upravit. Na nás jsou pak konkrétní technická a bezpečnostní řešení,“ dodává Štěpán Černý.