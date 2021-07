Automobilka Škoda oznámila svoji novou strategii pro období ro roku 2030. Nazvala ji Next Level -Škoda Strategy 2030.

Škoda Vision iV | Foto: Radek Pecák

Kromě Enyaqu ve dvou karosářských verzích začne automobilka Škoda do roku 2025 nabízet ještě jeden bateriový elektromobil. Po tomto datu pak ještě nejméně další dva. Všechny budou menší a levnější než historicky první elektrický vůz této značky. Vyplývá to z nové firemní strategie Next Level - Škoda 2030, kterou představitelé Škody Auto odtajnili na tiskové konferenci.

Podíl elektromobilů na celkových prodejích značky Škoda v Evropě má k závěru desetiletí vzrůst na 50-70 procent. Souběžně s tím plánuje značka posílit svoji roli na evropském trhu. Zatímco nyní se pohybuje podle svého tržního podílu v závěru první desítky nejúspěšnějších značek, do roku 2030 se chce dostat do TOP 5.

Předseda představenstva společnosti Škoda Auto Thomas Schäfer vysvětluje: „Naší novou strategií dáváme konkrétní odpovědi na otázky, jak společnost Škoda úspěšně provedeme procesem transformace a jak zajistíme, aby byla v roce 2030 ještě silnější než dnes. Značka Škoda má neuvěřitelný potenciál. Ten v příštích letech ještě více zužitkujeme, a dle něj jsme si stanovili ambiciózní cíle: chceme se vypracovat mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě, hodláme se stát vedoucí evropskou značkou v perspektivních regionech Indie, Ruska a severní Afriky a z domovské České republiky hodláme vybudovat centrum elektromobility, abychom zajistili stávající pracovní místa a vytvořili nová," sdělil.

Více prodaných levnějších modelů..

Posílit prodeje v Evropě hodlá Škoda díky zlepšení v segmentu cenově dostupných vozů. Typickým příkladem je Fabia se základní cenou v úrovni do 14 000 eur, tedy cca 355 000 Kč.

Současně chce Škoda vylepšit svoji pozici v mnoha lokalitách mimo Evropu. Například se chce stát vedoucí evropskou značkou v Rusku, v Indii a severní Africe. Celkový odbyt se má do roku 2030 zvýšit na 1,5 milionu vozů. Současně Škoda počítá s tím, že zvýší svoji ziskovost. Rentabilita tržeb má být na úrovni minimálně 8 procent.

Česká republika se, podle aktuálních představ vedení Škody, má stát centrem elektromobility. Elektrická auta nebo komponenty pro ně se mají vyrábět ve všech třech výrobních závodech automobilky - tedy v Mladé Boleslavi, Kvasinách i Vrchlabí.

Více se o nových cílech Škody Auto dozvíte v podrobném rozhovoru s členem představenstva Martinem Jahnem. Ten zveřejníme již ráno.