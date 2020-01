O dvacet tisíc automobilů více, než v roce 2018, vyrobila automobilka Škoda v loňském roce ve svých dvou domácích závodech.

Výroba automobilů ve Škodě-Auto | Foto: Škoda-Auto

Přesně 590 000 ku 320 000. Takový byl v loňském roce poměr výroby aut mezi škodováckými závody v Mladé Boleslavi a Kvasinách. Větší je pochopitelně ten v sídelním městě automobilky.

Z něho se zákazníky vydalo například 260 000 kusů octavií, přičemž od října se tu montují exempláře nové - již čtvrté generace. Tuzemské závody tak zatím nepociťují žádné ochladnutí zájmu o modely Škoda, přestože v celosvětovém měřítku mladoboleslavská automobilka vinou klesajícího čínského trhu prodala v porovnání s rokem 2018 méně aut.

Ze zveřejněných statistických čísel vyplývá, že v Mladé Boleslavi se také během loňského roku vyrobily již první čtyři tisíce baterií pro automobily s elektromotorem. Zatím se jedná pouze o menší pakety určené pro plug-in hybridní pohon, ale již letos tu smontují také velké celky určené pro první "čistý" elektromobil této značky vyráběný v tuzemsku.

Jeho výroba naběhne ve druhém pololetí. Zveřejnění jména (zatím se stále mluví o voze vzniklém z konceptu Škoda iV) a představení kompletních technických údajů, by se mělo odehrát v průběhu letošního jara.

Octavia RS s baterií

Do té doby bude automobilka věnovat nejvyšší pozornost svému nejdůležitějšímu modelu - octavii. Na ženevském autosalonu na počátku března se odehrají premiéry nových generací vozů Octavia RS či Scout. RS bude poprvé k dostání rovněž v plug-in hybridní verzi, přičemž výkon tohoto provedení dosáhne stejných 245 koňských sil jako v čistě benzinové variantě. Opět bude i dieselové "ereso".

Pro příští rok se v Mladé Boleslavi chystá další pokrok v oblasti elektrifikace. To znamená, že se pohon typu plu-in hybrid dostane třeba i do Kodiaqu. Řada dalších aut, mezi nimi rovněž čtvrtá generace fabie, bude mít mimo výhradně spalovacího motoru rovněž mild hybridní pohon. Do nové fabie se ale budou montovat také nádrže na stlačený zemní plyn (CNG).

Tento vůz už vyjede na platformě MQB, tedy stejné, jakou mají Ibiza či Polo. Výhodou má být nižší hmotnost při větších vnějších i vnitřních rozměrech a možnost instalace další řádky nových asistenčních systémů. Škoda zatím neprozradila, zda bude kromě hatchbacku v budoucnosti nabízet také kombi.

Fabia se také stane prvním vozem značky Škoda, který už plně vznikal pod vedením nového šéfdesignéra Olivera Stefaniho. Dlouhá řádka předešlých, včetně aktuálně přicházející octavie, se totiž rodila v éře Jozefa Kabaně. Rozhodně to prý nemá být fádní auto.