Návrat do minulosti zažili lidé, kteří zavítali do kempu v Hnačově. Tam se konal v sobotu sraz socialistických vozidel.

Sraz socialistických vozidel v Hnačově 2022. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Šlo již o osmý ročník této akce a bylo se rozhodně na co dívat. Mnohé vozy dokonce vypadaly tak, že právě sjely z výrobní linky. I proto tam zazněla věta: „Tohle auto snad má majitel doma v obýváku.“ A není divu, bylo znát, že někteří účastníci srazu si své plechové miláčky opravdu hýčkají.

Na sraz zavítaly stovky účastníků. Ti vystavovali škodovky, tatrovky, fiaty, trabanty, wartburgy, žigulíky i moskviče. Nechyběly ani staré motorky, nákladní auta nebo traktory. Mnoho přišlo i diváků. „Chodím sem každý rok, protože je to luxusní podívaná. Vezmu vždy i tátu a dědu, a ti jsou vždy plní vzpomínek, u téměř každého auta zastavují a vzpomínají, kdo které měl. Je to nádhera, vidět takhle stovky starých aut pohromadě,“ neskrýval nadšení Zbyněk Hromada.

Pozornost vyvolaly také pracovní stroje VEB Fahrzeugwerk Waltershausen, kterých na sraz dorazila celá partička. „Nikdy jsem nic takového neviděl. Když s tím přijížděli, divil jsem se, co to jede. Pak když přijížděli další a další, tak jsem pochopil. Jsou to poměrně vtipná vozítka,“ uvedl jeden ze zkoumajících diváků Jan Kolář, kterého pobavilo i to, že jeden z vozů měl i rádio.

Po celou sobotu byl připraven i doprovodný program s divadlem, vystoupením a koncerty.