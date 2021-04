Nový exemplář slavného východoněmeckého automobilu vznikl z náhradních dílů.

Trabant 601 s rokem výroby 2021 | Foto: Radek Pecák

"Musel jsem si vybrat dovolenou a vlastně ani o Velikonocích jsem nikam nemohl. A tak jsem se dal do montáže nového Trabantu." Takto ve stručnosti popisuje Pavel Křovák vznik celosvětově nejmladšího exempláře kultovního produktu automobilového průmyslu bývalých socialistických zemí.

Na to, jak vypadá, a jak vznikal, se můžete podívat do naší fotogalerie.

Automobil smontoval sám v dílně přímo v areálu plzeňského Muzea dvoutaktů, které již roky provozuje. V něm má řadu unikátních kusů východoněmeckých značek Wartburg a Trabant a nyní také tento unikátní světle modrý kombík. "Neměl jsem s tím žádné velké problémy a nepotřeboval vlastně ani žádné speciální přípravky. Například motor má hmotnost pouze 56 kilogramů, takže jsem ho prostě na patřičné místo usadil vlastníma rukama," říká. Jen se zapojením elektroinstam mu pomáhal kamaárd

Auto má zatím na náraznících papírové cedulky s číselným kódem 601 2021. První je označení typu modelu, druhé pak samozřejmě označuje rok výroby. "Chystám se ho ale nechat přihlásit na značky," vysvětluje Pavel Křovák.

Na tachometru se zatím skví údaj o jednom ujetém kilometru. Ten jsem zatím od 10. dubna, kdy motor v autě poprvé nastartoval, najezdil zde po dvoře," ukázal redaktorovi Deníku a Automix.cz prostory v bývalém statku, který se nachází v plzeňské čtvrti Lobzy. "Rád bych, aby to tak zůstalo co nejdelší dobu. Například na nějaké výstavy nebo srazy, samozřejmě až budou možné," ho budu vozit na přívěsu," vysvětluje.

Karosérie čekala na využití přes 30 let

Přestože se na samém konci životního cyklu Trabantu 601 již vyráběly vozy poháněné čtyřtaktním motorem Volkswagen, tento má stále pod přední kapotou umístěný klasický dvoutaktní vzduchem chlazený dvouválec.

Pavel Křovák přiznává, že právě tento díl není úplně nový. "Je to však kus po generální opravě, říká. Do staršího bloku namontoval novou klikovou hřídel, písty válce. Také karburátor je nepoužitý originální díl. Ze starších kusů pochází pak třeba ještě nádrž, bezpečnostní pásy a několik dalších dílů.

Naopak skelet karosérie, včetně duroplastových povrchových dílů, nikdy zatím na silnici nevyjel. "Je to jedna z karosérií, které ještě v roce 1990 do Československa jako náhradní díl dovážela Mototechna. Já jsem ji do vlastnictví získal již před dvaceti lety od známého, který ji v tu dobu neměl kam dát. Také velkou část ostatních součástí jsem měl ve vlastních zásobách, další jsem našel například na půdě našeho Trabantklubu a je pár drobností jsem musel dokoupit," říká Pavel Křovák.

Podle něho tento vůz nemusí být vůbec poslední, který si někdo z náhradních dílů sestavil. Všechny potřebné jsou i po třiceti letech od skončení výroby v německém Cvikově svále dostupné. "Jen je třeba počítat s tím, že takový Trabant už bude stát dost přes dvě stě tisíc korun,"uzavírá.

Veřejnost bude mít možnost si zbrusu nový Trabant prohlédnout v rámci akce Industry Open, která je na Plzeňsku naplánována na letošní léto.