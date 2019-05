V současné době kolem tří milionů kusů klimatizací do automobilů a zhruba za dva až tři roky dokonce pět. Tolik každých dvanáct měsíců vyrobí devět stovek zaměstnanců v závodě společnosti Valeo v Rakovníku.

“V současnosti jsou našimi hlavními zákazníky všechny velkooobjemové značky koncernu Volkswagen, dále pak francouzské automobilky Peugeot, Citroën a Renault. Dodáváme rovněž pro kolínskou továrnu TPCA, kde vznikají minivozy Citroën C1, Toyota Aygo a Peugeot 108,” vypočítává výrobní ředitel Radomil Bludský.

Právě kvůli novým zakázkám se výrobní prostory Valea v Rakovníku musí rozšiřovat a dokonce již byl vybudován závod s označením Rakovník II. V něm se nyní produkují kontrolní panely, tedy interiérový díl, pomocí kterého se klimatizace nastavuje. I tento produkt se původně dělal v prostorách původní a dodnes hlavní části rakovnického Valea.

Mezi nové zákazníky bude patřit třeba i BMW nebo britský Jaguar&Land Rover. Pro německou prémiovou automobilku zde začnou kromě klimatizační jednotky dělat rovněž aktivní mřížku chladiče, jejíž funkcí je podle aktuální potřeby vpouštět a uzavírat chladicí vzduch do motorového prostoru. Podobné zařízení již řadu let dodávají také značce Volvo.

Člověka, který je pouze pasivním uživatelem automobilu, ve vstupní hale rakovnického závodu, v němž jsou některé z vyráběných typů klimatizací vystaveny, překvapí, o jak velký díl se jedná.

“ V současné době se vždy jeden konkrétní typ klimatizace vyrábí pro celou rodinu automobilů využívajících konkrétní podvozkovou platformu. V případě koncernu Volkswagen, který je je pro zdejší závod Valea největším zákazníkem, tedy aktuálně zejméína MQB. Pouze se pak upravuje v závislosti na tom, zda se jedná o manuální, jedno či vícezónovou automatickou klimatizaci,” vysvětluje Bludský. Také jsou rozdílná provedení pro vozy s levostranným nebo naopak pravostranným řízením.

Francouzské se vyrábějí jinak než německé..

V tomto konkrétním případě se ovšem liší konstrukce pro auta koncernu Volkswagen a francouzských značek, Ty totiž celý panel umisťují přímo doprostřed palubní desky a klimatizace do vozů například pro Velkou Británii se pak neliší od těch určených pro většinu ostatních trhů.

Spíše technickou zajímavostí pak je to, že zatímco koncern Volkswagen vyžaduje při kompletaci klimatizačních jednotek výrobní systém podobný pásové produkci, montáž jedné konkrétní klimatizace pro francouzské automobilky má vždy na starosti jeden konkrétní pracovník. “I způsob výroby si odběratelé stanovují a my to musíme respektovat,” říká Bludský. Podle něho je produktivita práce při obou výrobních postupech zhruba podobná, jen “francouzský” způsob vyžaduje nasazení zkušenějších pracovníků.

Převážná část dílů, včetně vnějšího obalu, jsou z různých druhů plastů. Většinu z nich si v Rakovníku lisují sami. “Máme desítky různě velkých a výkonných vstřikovacích lisů, které pracují se zhruba 150 formami. Lisovnu navíc ještě budeme letos rozšiřovat,” sděluje Bludský. Přesto ještě množství hlavně menších dílů musí nakupovat.

Potřebné součástky určené k zabudování do klimatizací od dodavatelů každý den dováží zhruba 45 kamiónů a stejné množství odváží hotový produkt do výrobních závodů jednotlivých automobilek. “Nejvíce jich jezdí do Woflsburgu, kde se vyráběji Volkswageny a do Ingolstadtu, kde se zase zabudovávají do modelů značky Audi,” konkretizuje výrobní ředitel.

Měl jsem možnost se podívat, jakým způsobem se kontroluje kvalita vyrobené klimatizace. Výrobek na pásu po dokončení montáže zajede do prosklenné zvukotěsné kabiny. Kamerový systém v ní nejprve zkontroluje, zda je celek kompletní, mikrofony otestují její hlučnost při maximálním výkonu a dokonce speciální dotykové čidlo ověří míru vibrací ventilátoru. Jeho oběžné kolo se před montáží vyvažuje pomocí závažíček podobně, jako se do dělá například v pneuservisech.

I když princip klimatizace zůstává stále stejný, pro elektrické vozy se musely vyvinout zcela nové výrobní i montážní postupy.

“Jde o to, že zatímco v běžných autech, kde je v provozu poměrně hlučný spalovací agregát, může být celá klimatizace včetně ventilátoru zabudována v interiéru, v tichém interiéru elektromobilu by to již vadilo. Proto se ventilátorová část oddělí a zabuduje do motorového prostoru, čímž je více izolovaná,", vysvětlil. Tento typ budou například již od podzimu dodávat Volkswagenu do zbrusu nového vozu vystavěného na platformě MEB.

Elektromobily, zejména ty ve vyšších cenových kategoriích, pak budou mít také další speciální technologie a součástky. Například topení bude elektrické a napájené z vysokonapěťové trakční baterie. Navíc se klimatizace propojí tepelným čerpadlem s okruhem pro chlazení či vyhřívání dobíjecího akumulátoru.



Princip klimatizace:

V zásadě jde o podobné zařízení, jako klasická domácí lednička. K odebírání tepla z kabiny automobilu slouží chadicí okruh, jehož součástmi jsou kompresor, kondenzátor, expanzní ventil a výparník. Nejprve kompresor nasaje z nízkotlaké části systému chladicí médium. Následně ho stlačí, čímž dojde k jeho zahřátí. Potom putuje do kondenzátoru, což je jakýsi druhý chladič v motorovém prostoru auta. Zde se plynné médium zkapalní a putuje dále k expanznímu ventilu. Při průchodu se roztahuje, ztrácí tepelnou energii a mění se opět v plyn. V poslední fázi koloběhu se dostává do výparníku. Jím prochází již poměrně studený plyn a ochlazuje tak vzduch proudící kolem něho do kabiny. Nový cyklus pak začíná opět nasátím studeného plynného média do kompresoru…