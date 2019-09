Skoro 900 miliónů korun investovala společnost Valeo dodávající mnoho dílů automobilkám po celém světě do vybudování úplně nové továrny v Rakovníku. Je určena pro výrobu elektronických součástek do komfortních a asistenčních systémů vozidel.

Nové schopnosti čelních detekčních kamer | Foto: Valeo

Už od roku 1995 působí francouzská společnost Valeo v České republice. Tehdy v Rakovníku začala vyrábět klimatizační jednotky pro osobní automobily a v tom pokračuje dodnes. (Více můžete číst zde). Od té doby otevřela v republice několik dalších výrobních závodů a také výzkumné a vývojové centrum v Praze. Svoji nejnovější investicí v hodnotě 880 miliónů korun umístila opět do Rakovníku. Kromě ovládacích interiérových panelů (pro nastavování teploty, otevírání a zavírání okének a ovládání multimediálních systémů) zde bude produkovat také obrovské množství senzorů a kamer.

"Během následujících pěti let vyrobí Valeo ve svých továrnách miliardu senzorů, mezi které se řadí i kamery, radary a 3D Lidar. Tento počet odpovídá celkové produkci Valea v letech 1991 až 2017," říká mluvčí tuzemské centrály společnosti Gábor Iffland. Množství výrobků této kategorie, které Valeo vyrobí do roku 2024, bude podle něho odpovídat objemům vyprodukovaným za celé uplynulé čtvrtstoletí.

Senzory, kamery a další elektronická výbava se využije jak pro autonomní "robotická taxi", která vůbec nejsou tak utopickou záležitostí, jak to na první pohled může vypadat. Již v roce 2018 totiž skupina Valeo získala zakázky na technologie určené pro robotické taxislužby v hodnotě 1 miliardy eur. Dodávky těchto sériově vyráběných produktů začnou v roce 2021. Stejnou částku získalo na objednávkách pro systémy s umělou inteligencí (AI), jako jsou ultrazvukové senzory a kamery.

Dalším velkým byznysem pak jsou dodávky systémů pro automatizované nebo intuitivní řízení soukromých vozidel. Jejich urychlené nasazování prosazují i instituce zabývající se zvyšováním bezpečnosti v dopravě. V USA totiž zjistili, že 94 procent dopravních nehod způsobí lidská chyba a elektronické systémy jim mají zabránit nebo je podstatně omezit.

Velký význam i pro vozy pohybující se na silnicích bez zásahů řidiče budou mít ultrazvukové senzory. Jsou to ty, které skupina Valeo jakožto vůbec první první výrobce na světě, dodává do automobilů pro parkovací asistenty již od roku 1991. V Rakovníku jich každoročně vznikne sedm miliónů kusů. V Praze současně vyvíjejí specialisté novou generaci. Ta bude schopna rozeznat objekty kolem auta ve větším rozsahu - až do osmi metrů, budou moci být také kompletně ukryty uvnitř hliníkových částí karosérie a možná prý dokonce získají schopnost odlišit měkké autu neškodící objekty (jako je tráva) od těch, od kterých je skutečně radno se držet dále.

Současně se bude počet ultrazvukových senzorů, kterými jsou auta vybavována. Zatímco dnes je to obvykle osm až dvanáct, v budoucnosti jich po obvodu vozidla namontují v automobilce až dvacítku.

Senzor se vyrábí celý den

Výroba ultrazvukových senzorů přitom není po technologické stránce vůbec jednoduchou záležitostí. Výrobní proces totiž trvá přibližně čtyřiadvacet hodin a využívá se při tom i speciální klimatická komora, v niž se mění teplota od mínus čtyřiceti do plus sto dvaceti stupňů Celsia.

Další náplní pro rakovnickou továrnu, která se navíc v průběhu příštích let bude ještě podstatně rozrůstat, se stanou detekční kamery. Tedy ty, které jsou umístěné za předním skledm vozidel a jsou schopny například "číst" dopravní značky, upozorňovat na nutnost brzdění před autem vpředu nebo dokonce před chodcem či cyklistou.

Nová generace detekčních kamer navíc dokáže rozlišit třeba dospělou osobu od dítěte a získá i další schopnosti. Na tyto kamery již prý má Valeo objednávky od čtyř významných světových automobilek v hodnotě čtyř miliard eur.

Během slavnostního otevíracího dne v Rakovníku jsem měl možnost vidět i další vyvíjené projekty z pražského vývojového centra. Například takzvaný dešťový senzor, u něhož se vyvíjí již šestá generace. V současnosti toto nenápadné zařízení, které je rovněž pod vnitřním zpětným zrcátkem, umí řídit intenzitu stírání, podle dopadajícího slunečního záření automaticky nastavuje klimatizaci, brání rosení vnitřního povrchu čelního skla, přepíná dálková a tlumená světla, a třeba i upravuje jas head-up displeje.

Experti se zaobírají také náležitým nastavením vnitřní kamery, která má za úkol sledovat bdělost řidičů. "Zatím máme problém pozorovat oči osoby skryté za metalickými slunečními brýlemi, ale i s tím si určitě poradíme," dozvěděli jsme se.

Pro ty, kterým dělá problém parkování, připravují specialisté Valea další funkci. Tou bude samočinné parkování v prostředí, které má vůz již "zmapované". Funkce se nazývá Park 4u Home a vozidlo tak po příjezdu domů samočinně zajede na známé místo. Buď bude řidič ve voze držet po celou dobu manévru příslušné parkovací tlačítko nebo vůz zkontroluje zvenčí pomocí mobilní aplikace.

Zatím větší část nové výrobní haly zabírají linky na produkci ovládacích panelů. Putují odtud do vozů značek BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, Renault, Citroën či Peugeot. Některé z linek jsou zcela automatické. Speciální kontrolní zařízení na konci dokonce umí rozpoznat například i to, zda se bude tlačítko pro otevírání či zavírání okénka stlačovat tou správnou, přesně předepsanou silou.