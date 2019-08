V exkluzivním rozhovoru pro Deník a Automix.cz nový generální ředitel tuzemského zastoupení korejské značky vysvětluje, proč jsou nyní modely Hyundai levnější než dříve a jaké nové bonusy navíc zákazníci získají.

Od jara má tuzemské zastoupení značky Hyundai nového generálního ředitele Martina Saitze. Za několik měsíců se on a jeho tým zasloužil o výraznou změnu komunikace směrem k veřejnosti a dealerům značky. V létě se také Hyundai v pořadí nejúspěšnějších značek působících v Česku vrátila na medailovou pozici, ze které ji na čas odsunula Dacia.

“V poslední době jsem si všiml řady reklam na vozy vaší značky, ve kterých již nezaznívá konfrontační tón a nadužívání oslavných vět. Takto budete postupovat i nadále?

Ano, samozřejmě, nechceme poukazovat na konkurenci a agresivně se vůči ní vymezovat. Naopak ji respektujeme. Naším cílem je chovat se jako skutečný lídr trhu, kterým Hyundai bezesporu je. Máme tak bohatý vlastní obsah, že je mnohem lepší soustředit se na vlastní individualitu a ukazovat naše přednosti, které společně s našimi dealery zákazníkům nabízíme.

Změnili jste i způsob vyslovování jména Hyundai…

Ano, to je další způsob jak dát najevo, že jsme se odstřihli od minulosti. Dřívější vnucování přesné korejské výslovnosti způsobovalo negativní reakce a vedlo občas také k posměchu. Vítáme přirozenější českou výslovnost „Hjundaj“. Lidé ji mají rádi a používají ji.

Nedávno jste také zlevnili nabízené vozy. To je docela revoluční počin v době, kdy automobilky naopak poměrně rychle zdražují. Nejde jen o krátkodobou politiku?

Ne, určitě ne. My jsme přehodnotili vizi a filozofii společnosti, a to také ve vztahu k dealerům. Jde také o zpřehlednění naší nabídky. Dříve platil pro naše prodejce složitý systém bonusů, které jsme také změnili. Nyní mají všichni stejné podmínky. To například také znamená, že už zákazník nemusí obvolávat jednotlivé prodejce a zkoušet, kde mu dají největší slevu. Nyní takzvanou prémii dostane všude a stejnou. S ní pak vychází veškeré naše modely výhodněji než kdy dříve. Například nejprodávanější i30 je k mání již od 319 99 Kč, Tucson od 449 990 Kč a rodinný vůz iX 20 doprodáváme od 279 990 Kč. Je možné říci, že v průměru jsme naše modely zlevnili od pěti do patnácti procent v závislosti na motorizaci a výbavovém stupni.

Unikátní záruka a další bonusy

Pro vozy Hyundai platila v Česku poměrně unikátní záruka pěti let bez omezení kilometrů a assistenční služby. To zůstává?

Ano a ještě jsme tyto bonusy rozšířili a odstartovali tzv. Dobu benefitovou. Nyní každý soukromý zákazník dostane k novému vozu sadu zimních kol zdarma, nabízíme výhodné pojištění, splátky bez navýšení, tankovací kartu, se kterou mají vlastníci vozů Hyundai u každé čerpací stanice slevu 40-70 haléřů na litr bez omezení km, dojezdovou rezervu a bezpečnostní sadu bez doplatku, a třeba rovněž aktualizaci map v navigaci na dobu deseti let zdarma. Reagujeme také na nové trendy jako je elektromobilita a digitalizace. Proto poskytujeme na trakční baterii v elektromobilech nejvyšší záruku buď na osm let nebo na 200 000 kilometrů a služby Live Services, které vyžadují přeplacenou datovou SIM kartu, budou mít naši zákazníci zdarma na pět let.

Už jste zmínil vztah k dealerům. S řadou z nich minulé vedení tak trochu válčilo a nyní má Hyundai vzhledem ke svému postavení na českém trhu trošku poddimenzovanou síť obchodníků. Vyvíjíte v tomto směru nějakou aktivitu?

Samozřejmě. V současné době máme 35 dealerů a zhruba do dvou let chceme tento počet zvýšit na 55. Nyní můžeme odhalit, že jsme do naší sítě přivítali nové zastoupení v Pardubicích – Hyundai Pardubice.

Budou mezi nimi I někteří podnikatelé z řad těch, kteří od značky v minulosti odešli?

Ano, v tuto chvíli už můžu prozradit, že dva z nich se do našich řad vrátí na jaře příštího roku a s dalšími jednáme.

Měnili jste také smluvní podmínky spolupráce s dealery? Ty platné za minulého vedení byly často předmětem sporů…

To byl jeden z prvních kroků. Například již neplatí takzvaný etický kodex, který našim dealerům zakazoval mnoho typů podnikatelských aktivit a ukládal jim nesmyslné pokuty, přestože jinak jsou tyto aktivity zcela legální.

"N" modelů přibude

Jako jedna z mála značek již řadu let nabízíte jak “čisté” elektromobily, tak i množství různým způsobem elektrifikovaných automobilů. Můžete prozradit, co doplní modely jako je Kona a Ioniq, který je teď v nabídce ve verzi s větším dojezdem?

Již nyní je v našem portfoliu mildhybridní SUV Tucson, které se vyrábí v Nošovicích, a další modely budou následovat. Více zatím prozradit nemůžu, ale něco nejspíše naznačí už naše účast na zářijovém autosalonu ve Frankfurtu.

Dobře. A dočkáme se v Česku také vašeho vodíkového modelu Nexo?

My věříme, že také tato doba jednou přijde. Vždyť Hyundai je průkopníkem v rámci vodíkové mobility. Tucson FCEV značka uvedla na trh již v roce 2013 a současný vůz NEXO je průkopnický v mnoha směrech. Například se jedná o nejbezpečnější vůz v kategorii velkých SUV podle hodnocení nezávislé organizace EuroNCAP, při svém provozu fakticky čistí vzduch a na rozdíl od bateriových elektromobilů získá energii pro další jízdu během necelých pěti minut. Rovněž model NEXO může zvládnout autonomní jízdu úrovně 4, což úspěšně prezentoval na trase dlouhé 190 km ze Soulu do Pchjongčchangu.

Nebývalý úspěch na mnoha trzích zaznamenávají vozy Hyundai připravené sportovní divizí N. Jejich nabídka se rozšíří nebo se bude nadále týkat stále jen řady i30?

Určitě se zásadně rozšíří nabídka vozů ve verzi N Line., tedy modelů se sportovním designem. Hodně zajímavé novinky se ale chystají také pro příznivce těch skutečně “ostrých” verzí.