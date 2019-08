Jestliže se dlouhá desetiletí na povrchu automobilových sedaček měnily pouze vzory a barevné kombinace, nyní nastává v tomto směru doslova revoluční věk.

“Mnohé výzvy pro nás přinášejí nové trendy v automobilismu, tedy například elektromobilita, autonomní řízení nebo třeba i sdílení vozidel,” říká Miroslav Říha, vedoucí Inovačního centra společnosti Adient ve Strakonicích. Vývojové centrum zaměstnává kolem stovky odborníků, kteří mají na starosti výzkum a vývoj autotextilií vyráběných v závodech společnosti Adient po celém světě. Ta v současné době zaměstnává více než 85 000 lidí.

Strakonická filiálka Adientu navazuje na historickou tradici továrny Fezko, v současnosti však vyrábí výhradně tkaniny využíváné v automobilovém průmyslu. Na sedačkách, dveřních výplní, stropů či palubních desek se s nimi setkávají milióny uživatelů osobních vozů značek Škoda, Mercedes-Benz Ford a řady dalších. Vyrábí zde ale také potahy na sedadla v letadlech, autobusech a vlacích.

Při vývoji nových druhů materiálů a jejich úprav spolupracují ve Strakonicích také s různými vědeckými institucemi a univerzitami. Nedávno představila materiál pro autosedačky, zušlechtěný nano úpravou. Vyvinula ho společně s Technickou univerzitou v Liberci. Takto upravené polyesterové plošné textilie mají lepší užitné vlastnosti, budou se méně špinit a vyznačují se rovněž nižší tvorbou statické elektřiny. Tento projekt finančně podpořila Technologická agentura České republiky.

“Na podobné materiály již máme poptávky od automobilek vyrábějících vozidla pro carsharingové firmy. Je totiž velmi důležité, aby interiér v automobilu, který přebírá nový uživatel, působil čistě, nezapáchal a to i při častém používání” vysvětluje Miroslav Říha. Tento druhý požadovaný aspekt se dá dosáhnout pomocí technologií, speciálních nánosů, které mají antimikrobiální vlastnosti. Této technologie využívají i producenti sportovního oblečení. Zatímco dříve bývaly potahové látky ve vozech z přírodních vláken, zejména vlny, postupně se v minulých desetiletích (s výjimkou kůže) přešlo na stoprocentní polyester. “Důvodem toho byly i stále se zpřísňující požadavky automobilek,” vysvětluje Říha.

Je pevně stanoveno, kolik musí potahy bez poškození snést třecích pohybů látky z oblečení pasažerů, stejně tak se testuje odolnost vůči suchým zipům, odolnost vůči hoření, světlostálost a podobně. Navíc se pochopitelně hledí také na kvalitu a pohodlí. Přímo ve Strakonicích vyvinuli speciální typ tkaniny pod značkovým názvem Artisyn. Ta nejenže může nahradit oblíbenou “Alcantaru”, ale v mnohém ji dokonce svými vlastnostmi může předčit. Jedná se také o syntetickou látku.

“V souladu s ekologickými trendy je však nyní zapotřebí vracet se opět k přírodním vláknům. Testujeme přimíchávat do látek určitá procenta vláken z vlny alpaky, lnu a bambusu, tak aby látka odpovídala daným specifikacím automobilek. Kromě toho vyvíjíme potahy s využitím recyklovaných plastů, včetně těch vylovených z moře,” objasňuje Říha.

Celý potah se uplete naráz

Navíc se stále vyvíjí i způsob výroby potahů. Dnes je běžné, že se potah na jedno sedadlo šije někdy z více než deseti jednotlivých, předem nastříhaných dílů. Což samozřejmě vede k poměrně značnému množství odpadu. “V dnešní době již ale existují stroje, které zvládnou uplést celý potah na sedadlo v jednom dílu. Dokonce i tehdy, když jsou různé jeho části z odlišných materiálů.” říká Říha.

Kromě v současnosti požadovaných funkcionalit budou mít ale již v poměrně brzké době potahy automobilových sedaček také řadu dalších vlastností a schopností.

“Například umíme do látky zaplést odporové materiály. Díky tomu bude mít sedačka schopnost rychleji a efektivěji zahřát pasažéry, oproti v současnosti používaných typů vyhřívání v konstrukci sedadla. To se ocení hlavně v elektromobilech, kde je zapotřebí šetřit energií v bateriích.” uvádí Tomáš Drbohlav, který je členem skupiny vývojářů, zabývajících se ve Strakonicích materiály a technologiemi pro vzdálenější budoucnost. Spíše ozdobnou než praktickou funkci pak bude mít schopnost potahových látek svítit. Ať již za pomoci vnějšího ultrafialového zdroje světla nebo LED přímo v tkanině. “Počítáme s tím, že by svítící ornamenty či loga na sedačkách mohly hrát jakousi vítací funkci, podobně jako to dnes mají prosvětlená prahové lišty či projekce na zem,” domnívá se Miroslav Říha.

Ve spolupráci s konstruktéry těles sedaček rovněž ve Strakonicích připravují tzv. pasivní klima technologii, která do značné míry nahradí funkci odvětrávání. Ovšem bez instalace elektrických větráků, a tudíž spotřebované elektrické energie.“Pomáhá k tomu i samotný pohyb cestujících na sedačkách, kteří mění polohu během jízdy, například v zatáčkách, při brzdění a akceleraci. Tím můžou v součinnosti se speciálně upravenou pěnou v sedačkách a odpovídajícím typem potahu, který využívá mimo jiné technologii ze sportovního ošacení, zajistit comfort pasažérů i díky zvýšenému odvodu vlhkosti.” přidává zajímavý nápad Tomáš Drbohlav. Prototypy se již testují v různých klimatických podmínkách, například také na poušti.

Adient Strakonice se kromě vývoje zabývá také přímo produkcí potahových látek. Každý rok se z dodávané příze utká nebo uplete sedm miliónů metrů látek . Ty se pak v dalších závodech přemění na povrch automobilových sedadel. Usedají na ně, mimo jiné i řidiči vozů AMG nebo sportovních variant nejrůznějších typů, vybavených sedačkami věhlasné značky Recaro, které je též součástí skupiny Adient.