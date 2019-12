ritská společnost nabízí, že auto kompletně zrekonstruuje. Opravu si ale zákazník může užít i sám.

Porsche 356A | Foto: Thornley Kelham

Svět sběratelů aut je zvláštní místo. Jedni chtějí kompletně zrenovovaný kousek, se kterým budou objíždět veteránské rallye a ukazovat se na večírku, druzí by rádi našli ve stodole olezlou kostru a vlastnoručně ji vrátili do původního stavu. I to znamená, že některé veterány koupíte za podobnou cenu v dobrém i zdemolovaném stavu.

To je přesně případ legendárního Porsche 356, zde v provedení 356A s volantem na pravé straně. Auto pochází z roku 1959 a patřilo britskému rugbistovi Franku Sykesovi, který si jej poté rozhodl vzít s sebou do USA, kam ho nasměrovala kariéra. Tam auto zůstalo ve skladu celých 30 let, dokud ho znovu neobjevili.

Jak se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích, vůz je opravdu v dezolátním stavu. Potřebuje kompletní rekonstrukci a na přebroušené karoserii je patrné, že už se o ni někdo pokoušel. Veterán se ale naštěstí dostal do rukou restaurátora klasických britských aut Thornleye Kelhama, který jej nyní nabízí na prodej.

Zajímavostí je, že si budoucí majitel tohoto skvostu na čtyřech kolech může vybrat, v jakém stavu auto chce. Buď mu Kehlam zrestauruje jen mechanické díly a auto si převezme s karoserií, kterou si potom opečuje sám, nebo zaplatí víc a dostane kompletně zrekonstruované auto, se kterým lze okamžitě jezdit. Cena nebyla zveřejněna, ale z vlastní zkušenosti víme, že když na něčem necháte svou práci, budete k tomu mít vřelejší vztah.