Testoval se jeden integrovaný a jeden polointegrovaný model. Posádka by měla problémy přežít.

Laboratoře Euro NCAP ročně otestují desítky nových osobních vozů. Na obytná auta se ale zatím nezaměřuje. Přitom jejich obliba a tím i počet na evropských silnicích stoupá. Jen ve Švédsku se podle dat švédského úřadů pro dopravu Trafikverket zvýšil o 50 procent za pět let.

I kvůli tomu se už obytné vozy vyskytly u závažných nehod. Podle dat se za pět let jen na švédských silnicích zranilo celkem 100 lidí, zahynulo sedm. Trafikverket se proto rozhodl uspořádat vlastní crash testy, které ale odpovídají metodice Euro NCAP, aby zjistil, kde jsou příčiny.

V níže přiloženém videu, které je ale bohužel jen ve švédštině, si můžete prohlédnout, jak crash testy probíhaly. Testovaly se celkem dva typy obytného vozu. Polointegtrovaný najdete na videu v čase 2:10, integrovaný pak v čase 3:25. Video rozhodně stojí za spuštění, zejména pak následky crash testů.

Auta se rozjela proti bariéře o stejné hmotnosti, do níž narazila v rychlosti 64 km/h. Palubní deska u prvního vozu by rozlámala vpředu sedící cestující, špatně by dopadlo i dítě na zadním sedadle u stolku. Otřesný výsledek ale zaznamenal integrovaný stroj, u nějž se oddělila obytná část od podvozku a v podstatě se rozpadla. Míra zranění by byla závislá i na tom, jaké předměty by cestovatelé v autě převáželi.

Na video se podívejte zde, v galerii pak najdete přehled všech druhů obytných vozů a přívěsů.