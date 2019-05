Vzhledem k datu představení tohoto podivuhodného „stroje“ nejde o aprílový žertík.

Nákupní vozík Ford, který sám brzdí před překážkou. | Foto: Ford

Parkovat před supermarketem může být potencionálně nebezpečné. Stačí silnější vítr nebo banda neposedných dětí a rozjetý nákupní vozíček si to pomalu ale jistě míří k vašemu vozu. Rána a pořádný škrábanec jsou nevyhnutelné. Teď by se to ale mohlo změnit, tedy alespoň podle představ Fordu.

Evropské oddělení modrého oválu totiž představilo inteligentní nákupní vozík. Je vybaven senzorem, který monitoruje své okolí a pokud hrozí střet s překážkou – například regálem nebo jiným zákazníkem v supermarketu, spustí brzdu. Konec srážek, konec rozlitého mléka a rozsypaných pomerančů!

Podle roztomilého videa, které si můžete pustit na konci článku, to vypadá, jako by šlo o žert. Ve skutečnosti jsme svědky kreativního marketingu, kterým chce Ford ukázat, že umí postavit bezpečná auta. Nákupní košík je totiž vybaven stejným systémem, jaký dostávají jeho vozy.

Navíc zdaleka nejde o první zajímavý projekt z nemotoristické oblasti, který Ford předvedl. Ukázal už například psí boudu, která je vybavena aktivním systémem potlačení hluku, aby čtyřnohé kamarády zbavil strachu z ohňostrojů. Předvedl také postel se systémem udržování jízdního pruhu, jenž matrací hýbe tak, aby oba partneři měli k dispozici stejně velkou část spací plochy.

Podívejte se, jak funguje chytrý nákupní vozík a jak ho Ford vyráběl: