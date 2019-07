Po osmdesáti letech a pěti měsících zřejmě definitivně skončila éra vozu, který patří mezi největší milníky automobilové historie. Poslední Volkswagen Beetle sjel z výrobní linky v Mexiku a zamířil do muzea.

Ferdinand Porsche, rodák z Vratislavic u Liberce, se myšlenkou lidového vozu, z něhož se nakonec vykloubal slavný "Brouk", zabýval velice dlouho. Nebyl v té době ale sám. Stejný nápad dostal například neméně geniální šéfkonstruktér vozů Tatra Hans Ledwinka. Ten již v roce 1933 jako zkonstruoval, jakožto jednoho z možných nástupců Tatry 12, prototyp s označením V 570. Ten se nikdy do sériové výroby nedostal, ovšem řada designových i technických i technických řešení se později přenesla do slavných "aerodynamických Tater 77, 87 a 97.

Dnes je doloženo i soudním rozhodnutím, na jehož základě musel Volkswagen zaplatit Československé republice v roce 1961 zaplatit tři milióny marek, že Ferdinand Porsche skutečně od Tatry opisoval. Mimochodem, tato suma údajně natolik zasáhla do hospodaření Volkswagenu, že chtě nechtě musel musel odložit plány na vývoj dalších modelů a musel tedy prodloužit život té době již přece jen technicky zastaravájícího Brouka.

Původně Brouk nebyl Broukem, a dokonce ani Volkswagenem. Nejprve měl nést označení Porsche Typ 60 (tak je to ostatně uvedeno i na technickém výkresu, který je vystaven v muzea Ferdinanda Porscheho ve Vratislavicích (prohlédnout si ho můžete i v naší fotogalerii), nakonec se v roce 1939 začal vyrábět s označením KDF Typ 60. KDF (Kraft durch Freude - Síla díky radosti) byla nacistická organizace, která si kladla za cíl poskytovat německým pracujícím náležité vyžití. K proklamovaným slibům patřila i možnost pořídit si za tehdy nevídanou cenou 990 marek rodinný osobní automobil. Tím byl právě první výrobek nově založené továrny i města Wolfsburg.

Vůz byl poháněn čtyřválcovým motorem typu boxer se zdvihovým objemem válců 985 cm3. Maximální výkon dosahoval 24,5 koňské síly. I díky poměrně nízké hmotnosti 655 kilogramů byl automobil schopen vyvinout rychlost až 100 kilometrů v hodině.

Výroba se však vinou začátku druhé světové války nestačila pořádně rozběhnout, místo osobního vozu se v budoucím sídle Volkswagenu v následujících letech vyráběl vojenský terénní automobil KDF 82. I ten s využitím mnoha dílů z "lidového vozu" zkonstruoval Ferdinand Porsche.

Zachráncem byl Brit

Když válka skončila, hrozilo to, že si spojenci odvezou výrobní zařízení. Tomu ovšem zabránil britský major Ivan Hirst, který byl pověřen správou areálu. Jeho prvním úkolem bylo údajně zneškodnění nevybuchlé velké letecké pumy, která dopadla přímo mezi výrobní linky. Kdyby se pyrotechnikům úkol nepodařil, zřejmě by o tomto voze dnes věděl jen málokdo.

Postupně se Volkswagen Typ 1, jak se dlouho oficiálně nazýval, stal symbolem německého ekonomického zázraku. Milióntý exemplář byl vyroben již v roce 1954 a v roce 1972 se oficiálně stal nejprodávanějším vozem světa. Tehdy překonal čísla Fordu T. V té době o něm již všichni jeho vlastníci mluvili jako o "broukovi". Toto pojmenování údajně již před druhou světovou válkou vymysleli novináři z amerického listu New York Times, ovšem sám Volkswagen ho začal umisťovat na své propagační materiály až v roce 1967.

Do té doby vozil na karosérii pouze písmena VW a číslo signalizující kubaturu motoru. Brouk se vyráběl v Německu (ale už ne v hlavním závodě Volksagenu ve Wolfsburgu) i po začátku éry nového modelu Golf. Na slonku sedmdesátých let ale už byla produkce přemístěna do Brazílie a Mexika. Právě zde sjel z výrobní linky v létě 2003 poslední kus Volkswagenu Typ 1.

Mezitím si tehdejší vládce koncernu Volkswagen Ferdinand Piëch prosadil ideového nástupce s evolučním designem. Dostal jméno New Beetle. V Evropě vůz velké úspěchy nezaznamenal, ale v USA se prodával docela dobře. Technicky se už jednalo o úplně jiné auto. Motor se přemístil pod přední kapotu, byl pochopitelně chlazený kapalinou a roztáčel přední kola. V období mezi roky 1998 a 2010 se jich prodalo 1,2 milionu kusů.

Zřejmě posledním příspěvkem do bohaté a skvělé historie brouka byl model Beetle, který se představil v Berlíně v roce 2012. Byl opět k mání jako kupé nebo kabriolet a koupilo si ho přes půl miliónu kusů. Další pokračování Brouka, který je řazen mezi čtyři nejdůležitější automobilové modely 20. století, se údajně nechystá…