Většina vozů, které švédská automobilka na světě prodá, jsou SUV. Proto zvažuje rozšíření nabídky.

Volvo pracuje na tom, aby rozšířilo svou nabídku vozů kategorie SUV. Alespoň to vyplývá z krátkého rozhovoru, která šéf švédské automobilky poskytl britskému magazínu Auto Express. „Zjišťujeme si nyní naše možnosti. Ve hře jsou vozy SUV, zejména nejmenší a největší model,“ řekl Hakan Samuelsson.

To znamená, že by mohlo Volvo v následujících letech uvést na trh SUV, které bude menší než model XC40. To by se zařadilo na úroveň dnešních městských crossoverů, kde se pohybuje například Škoda Kamiq. Zároveň je ve hře také auto, jenž by svou velikostí překonalo XC90. V takovém případě by bylo konkurentem pro BMW X7 nebo Mercedes-Benz GLS.

Švédská automobilka loni prodala 340 tisíc aut na celém světě. Víc než 60 procent z nich byly vozy kategorie SUV. Samuelsson by rád viděl Volvo v produkci okolo 800 tisíc aut ročně a nová SUV mu v tom mají pomoci. Firma totiž sází na chuť zákazníků v Číně. Ti Volva kupují, zejména pak model XC40, který zastupuje 70 procent odbytu.

Automobilka v područí čínského gigantu Geely ale hodlá své spojení využít i na další modely. Aktuálně se blíží například znovuzrození modelu V40 a ve hře je i další menší vůz. Ten by mohl navázat na dávnou „slávu“ modelu C30. V těchto případech auta vzniknou ve spolupráci s Číňany.