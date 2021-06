Model ÚVMV GT, vůz Rebel Dioss Nova, speciál RSJ 300 či roadster 130 Spyder by Paul Banham. To byly vozy, kterých si musel povšimnout každý návštěvník víkendového celostátního srazu vozů značky Škoda, který se konal v autokempu Běšiny na Šumavě.

Unikátní modely na srazu vozů Škoda v Běšinech | Foto: Radek Pecák

Vozy Dioss Rebel Nova se v areálu autokempu nacházely dva (modrý a žlutá), i když původně měly přijet všechny tři, které vznikly. O účast posledního červeného se pořadatelé srazu také usilovně snažili, ale okolnosti jim nepřály, přestože vůz je v současné době jen několik týdnů po dokončené renovaci. "Bohužel se jeho majitel této šťastné chvíle nedožil. Před krátkým časem podlehl následkům onemocnění Covid 19," vysvětlil moderátor srazu.

Jak to na něm vypadalo, si můžete prohlédnout v naší komentované fotogalerii.

Běšiny přitom měly být tím pravým místem, kde by se vůz ukázal veřejnosti. V ani ne dvacet kilometrů vzdálených Klatovech se totiž měla v devadesátých letech rozběhnout sériová výbava těchto unikátních sportovních kupé. O tom, proč se to nestalo, a jak vlastně koncept vozu vznikla, hovořil v exkluzivním materiálu pro Deník a Automix.cz také designér Jiří Král, který se na sraz rovněž přijel podívat.

Jiří Král, který na voze pracoval ještě se svým otcem Václavem, také incioval záchranu zmíněného modrého Rebelu. "Měli jsme spolu nějaké obchodní jednání a při slivovici mě přesvědčil, abych odkoupil vrak vozu, který v té době rezavěl pod širým nebem u majitele v Jablonci nad Nisou," vzpomíná Karel Horník ze severní Moravy. Ten má ve své soukromé sbírce i jiné unikátní vozy tuzemského původu.

To bylo v roce 2015. Od té doby probíhala renovace a letos na jaře byl vůz dokončený. "Bylo to opravdu složité. Vzhledem k velmi špatnému stavu bylo třeba dokonce nutné vyměnit spodní část kovového rámu. Dále jsem musel nechat vyrobit boční skla a vyřešit spoustu věcí, které byly na tomto prvním prototypu ještě nedodělané a při provozu by vadily," vysvětluje.

Zatím prý stihl s Rebelem najezdit jen přibližně tři stovky kilometrů, ale už se těší na další. "Jízdní vlastnosti jsou výborné," říká.

Podobný obdiv jako Rebel sklízel na srazu v Běšinách rovněž závodní speciál RSJ 300. Jeho design je inspirován Škodou 130 RS, ale oproti ní auto vypadá mnohem dravěji. Například na zádi nechybí obří přítlačné křídlo.

Spyder z Rapidu z 80. let

"Původně jsem koupil Škodu 110 a chtěl ji zrenovovat. Pak jsem ale zjistil, že je v příšerném stavu a přecházející majitelé se na ní svými úpravami velmi nehezky podepsali," vzpomíná Martin Jeřábek. A když přemýšlel co tedy s ní, dostal prý v hospodě nápad, že z ní udělá závodní vůz vlastní konstrukce. Část šasi "erka" zůstala, ale karosérii zpevnil rámem, který je propojený s vnitřním bezpčnostním rámem, vyvinul vlastní nápravy a dozadu instaloval litrový motor z motocyklu BMW, který opatřil přeplňováním za pomoci kompresoru.

"Původně jsem chtěl, aby měl vůz 300 koní, a proto je toto číslo také v názvu, ale nakonec zjistil, že by to bylo na úkor životnosti. "Těch dvě stě šedesát je ale nakonec vzhledem k hmotnosti auto pouze 650 kilo také docela slušné," uzavírá Martin Jeřábek.

Málokdo z běžných tuzemských motoristů ví, že ve Velké Británii se ve firmě Paula Banhama v osmdesátých letech využívaly díly vozů Škoda 130 Rapid ke stavbě replik slavného modelu Porsche 550. Vůz měl obchodní označení 130 Spyder. Motor ze Škodovky poskytoval výkon 86 koňských sil a bylo s ním možné dosáhnout rychlosti až 180 kilometrů v hodině. Kupujícímu buď vůz udělali takzvaně na klíč nebo byla k dispozici stavebnice. Jednotlivé díly si pak lidé sestavovali doma sami.

"Zájemce si ale mohl nechat do motorového prostoru namontovat i jiný agregát, Třeba z Alfy Romeo," říká Martin Smetana, který vůz přivezl na sraz až z Frýdku-Místku. V Česku je podle něho takových Spyderů méně než deset.

On sám ho koupil na inzerát ve Velké Británi. Auto bylo bourané na přední část. Proto nakonec potřeboval ke stavbě díly ještě z dalšího exempláře. Během renovace udělal řadu úprav. Například řádně vyztužil šasi, palivovou nádrž přemístil pod přední kapotu či vyměnil přístrojové ukazatele. Ty ze staré Škody totiž nepůsobily příliš pěkně.

V titulku zmiňujeme ještě čtvrtý unikát. Tím bylo kupé ÚVMV. I tento vůz, který v Běšinách lidé obdivovali, byl v naprosto dokonalém stavu.