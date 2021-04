Oficiální stránky amerického zastoupení automobilky Volkswagen skutečně na konci března nabízely auta značky Voltswagen.

Scott Keogh - VW Severní Amerika | Foto: VW

To, že by se Volkswagen přinejmenším v Severní Americe vzdal svého tradičního jména a písmeno "K" v něm nahradil "téčkem" bylo v posledních březnových dnech poměrně reálné. Alespoň se to tak jevilo při rozkliknutí oficiálních webových stránek severoamerického zastoupení této největší evropské automobilky.

Na VW.com se totiž hned na titulní straně objevovala s označením Voltswagen nejen elektrická novinka ID.4, ale rovněž modely poháněné výhradně spalovacími motory. Tedy konkrétně Atlas, Jetta či Tiguan.

Stránky VW v USAZdroj: reprofoto Radek Pecák

Navíc se ke změně názvu oficiálně vyjádřil také nejvyšší šéf značky na severoamerickém kontinentu Scotta Keogha: "Možná vyměníme naše K za T, ale to, co neměníme, je závazek této značky vyrábět nejlepší vozy ve své třídě pro řidiče a lidi na celém světě. Myšlenka lidového automobilu je samotnou podstatou našeho bytí. Od začátku našeho přechodu k elektrické budoucnosti jsme si řekli, že budeme stavět elektromobily pro miliony, nejen pro milionáře," sdělil. A dodal, že toto jméno je současně odkazem na minulost spojenou s konvenčními vozy pro široké masy a také ukazuje budoucnost lidových elektromobilů.

Analytici k tomu ihned přidali komentáře, že toto jméno by se skvěle hodilo také pro uvažovaný projekt nového elektrického auta, které připravuje společnost Apple. Továrny koncernu VW by pak mohly zajistit jeho výrobu.

Jenže, nakonec je opravdu vše jinak. Nyní už je zase na webových stránkách Volkswagenu za ocenánem klasické označení automobilky vyrábějící "lidové vozy", tedy Volkswageny.

Centrála automobilky vysvětlila, že vše byl pouze marketingový tah doprovázející uvedení vozu VW ID.4 na americký trh. Aprílový termín se k podobnému způsobu komunikace s veřejností přímo nabízel.