Vyvzdorovaná, ale nádherná. Tatra 603 se přestala vyrábět před 45 lety

V letošním roce slaví jeden z nejkrásnějších vozů celé československé historie Tatra 603 hned dvě "polokulatá" výročí. Uplyne totiž 65 let od dokončení prvního prototypu a současně je to 45 let od skončení její výroby. Byla to vlastně poslední Tatra, kterou od prvního do posledního šroubku vymysleli tuzemští inženýři.

Tatra 603 | Foto: Radek Pecák