Také automobilka Ford se potýká v současnosti s nedostatkem čipů. Přesto je továrna v Craiově denně schopna vyrobit přes tisícovku nových exemplářů modelů Puma a Ecosport.

Foto: Radek Pecák

Přilepit záslepku na jeden z otvorů, připevnit kabeláž pomocí drobných konektorů na správná místa ve vnitřním dveřním panelu a nakonec elekrickým šroubovákem náležitě utáhnout deset plastových šroubů. Ty pak zajišťují, že je panel přesně a pevně spojený s plechovou částí dveří. Tyto zdánlivě banální činnosti jsem si (a se mnou další motorističtí novináři a několik pracovníků tuzemských dealerství značky s modrým oválem) mohl vyzkoušet během celodenní směny v továrně v rumunské Craiově.

Na to, jak zde výroba probíhá, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

To, co mě ale nejvíce překvapilo, je skutečnost, že správnost dotažení každého tohoto šroubu je ihned zkontrolována. Monitor vedle linky totiž musí ukázat deset zelených políček. Jinak není možné dveře posunout k další výrobní operaci a musí se zjednat náprava.

Také jsem se naučil náležitým způsobem odpojovat hadice, jimiž do motorového prostoru proudí brzdová a chladicí kapaliny a rovněž médium pro klimatizační soustavu. Vím už, jak přesně nalepit písmena tvořící název Puma na zadních dveřích a dokonce jsem si mohl jeden čerstvě vyrobený exemplář na samém konci výrobní linky úplně poprvé nastartovat. Nebyla to žádná těžká práce, stačilo zmáčknout startovací tlačítko. To jsem ale napoprvé nemohl hned pod volantem nahmatat, neboť viselo na drátech elektroinstalace. Také Ford totiž v současnosti část svých vozů musí odstavovat, neboť je třeba do nich později domontovat v současné době nedostatkový infotainment a tudíž ve vozech chybějí také části palubní desky.

Ford Focus se odhaluje po faceliftu. Má dokonce štítek pro používání kufru

Puma, který jsem startoval, naskočila po přibližně pěti sekundách. "To je skvělé, bude to dobrý motor," konstatoval zaměstnanec, který nás doprovázel. Pak na sedačku řidiče usedl místo mne a odvezl novou Pumu na kontrolní stanoviště. Někdy je totiž nutné držet startovací tlačítko desítky sekund a občas se také stane, že se auto na tomto místě nastartovat nepodaří a musí se ručně odtlačit k opravářům.

Každých 67 sekund z linky sjíždí jeden vyrobený exemplář. Buď se jedná o Pumu (včetně sportovní verze ST) nebo o Ecosport. Těch je ale podstatně méně. V den, kdy jsme tu byli na návštěvě, byla naplánována výroba 800 Pum a 215 Ecosportů.

Před 40 lety vznikl vůz Oltcit. Jeho nekvalita předčila i tehdejší Škodovky

Zatím jen se spalovacími motory, elektrická éra se ale blíží

Továrna je schopna si hlavní komponenty pro oba modely vyrobit sama. Včetně motorů. V jedné z hal totiž sídlí motorárna, která navíc zvládá produkovat agregáty také pro jiné výrobní závody americké značky.

Historie zdejšího výrobního závodu je už poměrně dlouhá. Vznikla v sedmsedátých letech, kdy se rumunská vláda dohodla s francouzskou automobilkou Citroën na společném podniku. Pak se zde tyto malé hatchbacky dělaly patnáct let. Další éra je spojena se značkou Daewoo. Na přelomu tisíciletí tu kromě motorů vznikaly také vozy Nubira II a Matiz.

To, že továrna není zbrusu nová, je občas někde ještě poznat. Například jsem si všiml venkovních odpočinkových zón, kde byly stoly vytvořeny ze starých dřevěných palet a kolem nich byly rozmístěné plastové sedačky z vyřazených tramvají.

Pro hravé tatínky! První svezení se sportovním malým SUV Ford Puma ST

Posledních čtrnáct let pak areál patří Fordu. Ten zde už proinvestoval bezmála dvě miliardy amerických dolarů. Za ně se nakoupilo například 600 robotů. Zpočátku zde opět kromě pohonných jednotek vznikaly také malé dodávky Transit Connect, později přibylo malé MPV Ford B-Max. Od roku 2017 sjíždí ze zdejších výrobních linek model Ecosport a od roku 2019 také designově velmi vydařený malý crossover Puma. Ten má rovněž výkonnou sportovní verzi ST.

Zdejších šest tisíc zaměstnanců už od doby zahájení spolupráce s Fordem zvládlo smontovat milión auta a více než půldruhého miliónu motorů.

Areál brzy čekají další investice. Již příští rok začne montáž produkčních kusů malého lehkého užitkového vozu, která v roce 2024 dostane také verzi s čistě elektrickým pohonem. Téhož se po faceliftu připravovaném také pro rok 2024 dočká rovněž Puma.