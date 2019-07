Prototyp designérského studia Pininfarina patří známému sběrateli aut Jamesi Glickenhausovi.

S vlnou extrémně vysokých teplot v Evropě se tu a tam objeví zpráva o hořícím voze. Nebezpečí vzplanutí se týká i velmi vzácných aut. Své o tom nyní ví známý sběratel James Glickenhaus, který se o víkendu přijel ukázat se svým konceptem Ferrari 512S Modulo na italské setkání veteránů a youngtimerů ve Villa d'Este.

Jeho auto vzplálo. Příčinou ale nebylo vedro, nýbrž výfukový systém. Oheň se naštěstí podařilo velmi rychle uhasit díky palubnímu hasícímu zařízení, který si sběratel nechal nainstalovat na palubu poté, co se mu podařilo Pininfarinu přesvědčit, aby mu unikátní koncept prodala. Kdyby to neudělal, z auta by zřejmě zbyly jen trosky.

Poškození je podle Glickenhause díky včasnému zásahu jen povrchové a mělo by jít relativně snadno a rychle opravit. Majitel o tom informoval na svém Facebooku, kde se neváhal pochlubit několika fotografiemi ohořelé zádě vozu.

Ferrari 512S Modulo je velmi vzácný model. Auto z roku 1970 ještě dnes působí jako ze sci-fi filmu, navíc ho pohání velmi silný motor. Pětilitrový V12 produkuje výkon 550 koní. Koncept si můžete prohlédnout na dobových i současných fotografiích v přiložené galerii.