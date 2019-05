Elektrická konverze klasického off-roadu z třídveřovou karoserií je nečekaně povedená. Vznikne jen 150 kusů.

| Foto: Zero Labs

Zero Labs Ford Bronco EV | Foto: Zero Labs

Ford před časem oživil jméno svého starého legendárního off-roadu Bronco. To inspirovalo mnohé nadšence k tomu, aby oprášili i své youngtimery a něco s nimi podnikli. Před největší výzvou ale zřejmě stojí kalifornská firma Zero Labs, která vznikla teprve v roce 2015. Chce postavit na 150 elektrických verzí tohoto vozu. A na důkaz svých schopností už ukázala i první prototyp.

Auto si zachovává klasickou třídveřovou karoserii. Díky použitému laku vypadá jako by bylo postaveno z nerezu. Zaslepená příď bez masky chladiče dává jasně na srozuměnou, že je pod přední kapotou zřejmě elektromotor. Ten má výkon 369 koní a díky bateriím o kapacitě 70 kWh by mělo Bronco ujet na jedno nabití až 300 kilometrů.

V nabídce bude i pohon všech kol, i když Zero Labs jej neřeší jako jiní výrobci elektromobilů, tedy montáží dalšího motoru na druhou nápravu. Místo toho nasadili do práce manuální pětistupňovou převodovku a rozvodovou skříň z Volkswagenu Atlas. To bude ale velmi zvláštní elektromobil.

Firma zatím nezveřejnila cenu ani datum zahájení prodeje. Auto si už ale lze nezávazně objednat. Očekává se zájem lidí vyžívajících se v městském životním stylu. Tomu odpovídá luxusní kabina s jednoduchým designem, kterou lze provonět kůží nebo si pořídit speciální veganské provedení využívající pouze přírodních a recyklovaných materiálů.