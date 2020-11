Konstruktéři automobilky Bugatti stvořili koncepční automobil, který opět posunul hranici možností spalovacích vozů.

koncept Bugatti Bolide | Foto: Bugatti

Renault Clio se základním motorem nebo levné varianty automobilů jako jsou Ford Focus, Suzuki Swift nebo KIA Rio. Ty všechny (a spolu s nimi ještě řada dalších) mají hodnotu zrychlení z nuly na sto kilometrů v hodině nad hodnotu 12 sekund.

Jenže ven stejné době, která je zapotřebí u těchto aut na dosažení tohoto tempa, už Bugatti Bolide jede 400 km/hod. Na stovku totiž tento automobil poháněný osmilitrovým šestnáctiválcem s výkonem 1850 koňských sil, zrychlí za 2,17 sekundy, na dvoustovku za 4,36 a na třístovku za 7,37 sekundy.

Ze všech úhlů si ho můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Zmíněná hranice čtyři sta kilometrů v hodině navíc není zdaleka konečnou. I po ní auto zrychluje k tempu 500 kilometrů v hodině. Zde se ocitne po 20,16 sekundách od startu. Kolik je maximálka Bugatti nesdělilo. Prý ale hodně přes 500. To by znamenalo, že nedávný rekord amerického SSC Tuatara by se rychle mohl změnit v cár papíru. Ovšem je otázka, zda se do toho Bugatti někdy reálně pustí.

Jsou to skutečně neuvěřitelné hodnoty a dosáhnout jich nebylo vůbec snadné. Například to znamenalo snížit hmotnost oproti sériovému vozu Chiron (u něho ručička na váze ukazuje 1995 kilogramů) o plných 755 kilo. Tedy na hodnotu 1240 kilogramů. To znamená, že jedna koňská síla v motoru má na starosti rozpohybování pouze 0,67 kilogramu hmoty.

Kosmické materiály..

To znamenalo, že se použil lehký monokok z karbonu, na hnací hřídel se použil karbon v kombinaci s titanem a z tohoto lehkého kovu jsou například i spojovací šrouby. Motor dostal nové sání a výfukový systém. Změnit se musel i olejový systém, aby bylo zajištěno dostatečné mazání i při obřích odstředivých silách během průjezdů zatáček.

Tvary vozu, které navrhoval šéf designu značky Achim Anscheidt, jsou nejen krásné, ale i přísně účelné. Výška dosahuje jen 995 milimetrů. Ve světlometech se zobrazuje motiv písmene X. Má jít o připomínku letounu Bell X-1, který jako první v roce 1947 překonal rychlost zvuku.

Zda se někdy tento koncept promění v model, který Bugatti nabídne také zákazníkům (za jistě přiměřenou cenu) zůstává zatím nezodpovězenou otázkou. Zcela vyloučené to prý není.

Možná ale nakonec zůstane jen o jediného prototypu, se kterým bude Bugatti objíždět různé závodní tratě a překonávat na nich dosud platné rekordy. Například prý je Bolide schopný podle počítačové simulace zajet okruh pro 24 hodin Le Mans o sedm sekund rychleji, než to v roce 2017 dokázala hybridní Toyota.