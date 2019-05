Připravili jsme pro vás přehled nejpůsobivějších automobilů, které za 100 let u Zagata vznikly.

Maserati A6G je bezesporu jedním z nejhezčích aut na světě. To ale nezabránilo soukromým karosárnám, aby model A6G upravily k obrazu svému. Nejúspěšnější byl Zagato, který se na rozdíl od studií Allemano a Frua vydal závodním směrem. | Foto: archiv

Ať je to, jak chce, design karosárny Zagato byl vždy extravagantní, excentrický a naprosto ojedinělý. Jedni ho zbožňují, jiní nenávidí. Je úplně jedno, na kterou stranu se přikláníte, jedno musí uznat každý. Nebýt Zagata, automobilový svět by byl po designové stránce naprosto nudný.



Firmu založil v roce 1919 Ugo Zagato, jehož primárním cílem byla nízká hmotnost připravovaných aut. Zagato nebyl zastáncem zbytečného luxusu a své vozy se snažil vždy co nejvíce odlehčit, protože lehký vůz je na závodní trati rychlejší. Jeho vášeň pro motorsport dokládá také dvojitě vyboulená střecha u drtivé většiny automobilů Zagato.

Zagato se naučil pracovat s odlehčenými materiály u firmy Pomilio, kde za první světové války stavěl letadla. Po jejím skončení založil dílnu Carrozzeria Ugo Zagato & Co, kde pracoval na meziválečných strojích Alfa Romeo. V té době si s touto slavnou značkou vypracoval velmi těsné vazby, na kterých své podnikání v podstatě vybudoval. První dílna byla v průběhu druhé světové války zničena společně s několika cennými vozy, ovšem Zagato hned po jejím skončení založil se svými syny novou firmu La Zagato.





Ugo Zagato zemřel v roce 1968, ovšem jeho přístup a designový jazyk převzali synové a Zagato je dodnes rodinnou firmou, kterou řídí už třetí generace nositelů tohoto jména.



Karosárna Zagato „oblékla“ mnoho slavných značek, mezi nimiž jednoznačně dominuje Alfa Romeo a Aston Martin, nicméně Zagatův rukopis nese i mnoho dalších, Evropě neznámých automobilů.



A jaké to jsou? To se dočtete v naší komentované galerii, kam jsme zařadili 22 nejhezčích aut podle serveru Automix.cz.