Registrační značka s kódem AA8 se po aukci v Dubaji stala jednou z nejdražších na celém světě.

Dražba značky v Dubaji | Foto: Youtube

S pravděpodobností hraničící s jistotou budou mít dvě tabulky připevněné na jeho přední a zadní části vyšší cenu, než samotný automobil. Řeč je o registrační značce s kódem AA8, která se prodala během charitativní aukci v Dubaji.

Nový majitel byl totiž za ni ochoten zaplatit v přepočtu téměř 216 milionů korun. To je, pro představu, suma, za kterou byste si mohli pořídit 615 nových exemplářů Škoda Fabia v základní výbavě.

Díky tomu se tato značka stala určitě jednou z nejdražších na celém světě.

Na to, jak tato aukce probíhala, se můžete podívat:

Zdroj: Youtube

Během aukce se dražily další tři značky s pouhými třemi znaky. Také ty budou snadno zapamatovatelné. Znějí totiž: F55, V66 a Y66. Za každou z nich museli majitelé zaplatit vždy více než milion amerických dolarů.

Před 20 lety nastal konec SPZ. Víte, co všechno předcházelo registrační značce?

Charitativní aukci Most Noble Numbers iniciovala Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives (MBRGI). Za méně než dvě hodiny se vybralo celkem 14,4 milionu dolarů. Veškerý výtěžek půjde na podporu kampaně One Billion Meals. Charitativní kampaň si klade za cíl poskytnout jídlo potřebným, které bude distribuováno do 50 zemí.

Jen pro úplnost: Naprosto nejdražší automobilovou registrační značkou světa je ta kódem MM. Vydána byla v Kalifornii a zájemce za ni vydal 24,5 dolarů.