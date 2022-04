Ještě během letošního roku chce kopřivnický výrobce nákladních vozů Tatra Trucks představit prototyp vozu, který jezdí na elektřinu vyrobenou z převáženého vodíku v palivových článcích.

Jubilejní Tatra Phoenix | Foto: Radek Pecák

Polovina pro civilní sektor a polovina pro ozbrojené složky. Tak současnosti vypadá produkce kopřivnické Tatry. Ta vloni předala zákazníkům 1288 vozů, letos by to mělo být přibližně 1500 a již na konci příštího roku by mohla padnout hranice dvou tisíc kusů.

Od doby, kdy se v roce 2013 dostala světoznámá automobilka zpět do českých rukou, vyrobila již deset tisíc vozů. Jubilejní exemplář vedení společnosti představilo novinářům.

Jedná se o typ Tatra Phoenix s podvozkem v konfiguraci 10x10. Vůz je určený pro provoz v těžkém terénu v dolech (tzv. stemming truck), ale i na zpevněných komunikacích. Vůz má řiditelné první dvě a poslední nápravu a je vybaven motorem Paccar MX-13 o výkonu 390 kW a plně automatickou převodovkou Allison. Je schopen přepravit více než 35 t nákladu, celková hmotnost vozu tak může dosahovat až 62 t.

„Zákazníkem a budoucím uživatelem je velká australská těžařská korporace Rio Tinto," sdělil Petr Hendrych, obchodní ředitel Tatra Trucks a.s.

Model Phoenix představila Tatra již v roce 2011. Jeho vývoj je společným dílem konstruktérů Tatry a nizozemského DAFu. Od něj také pro tento vůz odebírá kabiny.

"V současné době se již připravuje nová generace Phoenixu," uvedl v rozhovoru pro Deník výrobní ředitel Tatra Trucks Pavel Jurečka. Zahájení zkoušek prototypů je plánována na rok 2023, sériová produkce je plánována na rok 2024.

Vodík určený ke spalování i k výrobě elektřiny

"V současnosti právě Phoenix představuje klíčový produkt našeho výrobního portfolia pro civilní sektor, přičemž celkově jsme dosud vyrobili a zákazníkům dodali téměř 3700 vozů této modelové řady,“ upřesnil Pavel Lazar, generální ředitel Tatra Trucks a.s.

Automobily Tatra Phoenix jsou určeny jak pro provoz na silnicích, tak pro těžký terén a dodávají se v celé řadě provedení. Nacházejí uplatnění ve stavebnictví, zemědělství, těžařství, lesnictví, v komunálních službách, ale také například jako hasičské a záchranářské vozy nebo jako nosné platformy pro vojenskou techniku či speciální vozidla.

Podle informací Deníku a Automix.cz bude nový Phoenix k mání ve verzi s motorem upraveným pro spalování vodíku. Sama Tatra, ve spolupráci Ústavem jaderného výzkumu v Řeži, odborníky z vysokých škol i dalšími institucemi, připravuje pro svá vozidla elektrický pohon. Ovšem ne na bázi externě dobíjitelných baterií, nýbrž s vodíkovými palivovými články. V těch se vodík vezený v nádržích přeměňuje za pomocí vzdušného kyslíku na elektřinu. Ta se pak bezprostředně využije k roztáčení kol auta.

Studie zabudování vodíkového pohonu v Tatře ForceZdroj: Tatra Trucks

Bateriový pohon je podle odborníků pro vozy určená k provozování v těžkých podmínkách, což je právě doména Tater, v současné době nepříliš vhodný.

I nadále však Tatra bude montovat svůj osvědčený vzduchem chlazený motor. Kromě osmiválce bude v nabídce také dvanáctiválec. Tyto motory se ale můžou v současnosti s klasickým palivem využívat pouze ve vozech pro armády a hasiče, protože ty nemusí plnit aktuální emisní normy pro silniční vozidla.

Již zřejmě pouze dva roky bude Tatra vyrábět vozy řady Terra. Ty mají koncepci vycházející ještě z Tatry 815. Konstrukční oddělení automobilky nyní připravuje nový typ kabiny, který by byl současně využitelný rovněž pro řadu Force. Tak se fakticky počet modelových řad sníží ze čtyř na tři. Kromě Phoenixu a Force je tou třetí Tactic.