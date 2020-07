Možná až v říjnu či dokonce v listopadu dorazí do České republiky první zásilka v Indii vyráběných motocyklů Jawa 300 CL. Zpoždění samozřejmě zavinila epidemie nového typu koronaviru.

Model 42 ho bude mít takovýto | Foto: Jawa

Až pět stovek motocyků Jawa 300 CL, jejichž design evokuje slavnou "kývačku" z padesátých let, hodlá ročně prodávat v České republice obchodní zástupci jediné existující tuzemské továrny na výrobu motocyklů. Tento typ představila Jawa letos v březnu na brněnském Motosalonu.

"Koronavirus, který také v Indii způsobil uzavření výrobního závodu koncernu Mahindra a následně problémy s dodávkami potřebných dílů od subdodavatelů způsobí, že do Česka letos dorazí zřejmě jen dvě stovky motocyklů Jawa 300 CL," uvedl v rozhovoru pro Deník a Automix.cz obchodní manažer společnosti Jawa Týnec nad Sázavou Jiří Kraft. Zatím podle něho není ani jistí, kdy dorazí. "Doufáme, že v říjnu, ale možná to bude až v listopadu," dodal.

Stroje, které se budou prodávat příští rok, budou muset být již upraveny pro emisní normu Euro 5, která v případě motocyklů vstupuje v platnost od ledna příštího roku. "To je samozřejmě komplikace," dodal Kraft. Původně se totiž tento stroj homologoval s normou Euro 4.

Tento model, společně s již nabízenou Jawou 350 OHC má podle Krafta i v příštích letech tvořit těžiště prodejů značky v České republice i v okolních zemích. "Přesto jsme se nevzdali myšlenky dotáhnout do sériové výroby nejvýkonnější a nejobjemnější motocykly v historii značky Jawa," uvedl.

První s motory o kubatuře 1000 a 1200 cm3 již spatřily světlo světa v minulém destiletí. "Bude to ale spíše taková třešnička na dortu, která dokáže, že značka Jawa stále žije a je po technické stránce na špičkové úrovni. Lidé totiž od Jawy očekávají spíše menší motorky a dost často i retro vizáž," dodal.

Elektrické motocykly zatím s otazníkem

Zatím spíše menší pozornost věnují specialisté Jawy elektrickým motocyklům. "U nás a v Evropě zatím o takové stroje není moc velký zájem, i když jsou samozřejmě trhy, kde je to jinak," uvádí Kraft. V současnosti podle něho představitelé české společnosti vedou s indickými kolegy z Mahindry jednání o možné spolupráci v této oblasti. V některých zahraničních médiích se totiž objevily informace o tom, že Mahindra by elektrickou motorku mohla začít prodávat se značkou Yezdi.

Ta vznikla v Indii poté, co v šedesátých letech vypršela licence na výrobu českých strojů. Nadále se pak vyráběly právě s označením Yezdi. To je vlastně jen fonetický přepis českého slova "jezdí". To Indové odposlouchali od českého zaměstnance, který kontroloval kvalitu vyrobených motocyklů. A když byl se smontovaným strojem spokojený, údajně lakonicky pronášel: "Jezdí"!

Jawa v Týnci nad Sázavou nemusela během koronavirové epidemie uzavřít svůj výrobní závod. "Zkracovali jsme ale pracovní týden, neboť prodejci u nás i na našich tradičních odbytištích ve Střední a Jižní Americe měli zavřeno a tudíž se neprodávalo."

Během letošního prvního pololetí proto Jawa v České republice vyrobila jen přibližně 250 nových motorek, což je oproti stejnému období v loňském roce pokles o 637 kusů.