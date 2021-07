Na speciální akce EV Day oznámil čtvrtý největší automobilový koncern světa Stellantis své plány v oblasti elektrifikace.

EC Day Stellantis | Foto: Stellantis

Čtrnáct automobilových značek, které jsou v současnosti začleněné do struktur uskupení Stellantis už zná svoje směřování do budoucna. Alespoň to vyplývá z hesel, které jim nejvyšší představitelé koncernu přisoudili během speciální akce EV DAy.

Tak například Citroën má zajišťovat elektrický "blahobyt" pro široké masy, naopak Fiat se stane "zeleným" až tehdy, když to bude dostupné pro všechny, Lancia má být nejlegantnějším zprostředkovatelem ochrany planety a třeba Jeep poskytne svobodu s nulovými emisemi.

Zřejmě nejpřekvapivější je ale sdělení týkající se Alfy Romeo: Je lakonické, ale naprosto evidentní:"Od roku 2024 se stává e-Alfou Romeo".

Koncern oznámil také řadu konkrétních technických plánů pro svá nová auta. Pro své nové elektrické vozy připravuje celkem čtyři platformy. Ta nejmenší bude obsahovat vysokonapětovou baterií s možnou kapacitou 37-82 kWh. To vystačí na dojezdy do 500 kilometrů. Ta o něco větší nabídne baterie od 87 do 104 kWh a dojezd cca 700 kilometrů. Na vrcholu budou platformy STLA Large a Frame. Posledně jmenovaná je určená pro pick-upy a umožní montáž akumulátorů s kapacitou i více než 200 kWh. Dojezd vozidel na obou těchto platformách má být až osm stovek kilometrů.

Opravdu rychlé nabíjení

S platformami souvisí také nasazování příslušných pohonných jednotek. Do té nejmenší přijdou elektromotory s výkonem 70 kW, větší poskytne rozpětí od 125 do 180 kW a ty největší od 150 do 330 kW. Spotřeba těch nejmenších vozů má činit zhruba 12 kWh na sto kilometrů.

Vozy zkonstruované na největších platformách dostanou elektrickou soustavu pracující s napětím 800 Voltů. I díky tomu je pak půjde nabíjet u stojanů s rychlým dobíjením tempem 32 kilometrů za jedinou minutu.

Během následujících čtyř let hodlá skupina investovat do všech oblastí souvisejících s elektrifikací svého portfolia částku 30 miliard eur. Například se vybuduje několik továren na baterie. již se ví o jedné ve Francii a o další v Německu. Třetí evropská by měla vzniknout zřejmě v Itálii. Nutné budou samozřejmě další v USA i jinde.

V roce 2030 budou elektrifikované vozy v Evropě činit 70 procent celkových objemů prodeje tohoto koncernu a v USA to má být více než 40 procent.