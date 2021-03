Během tohoto a příštího roku se obmění prakticky všechny modely divize Volkswagen Užitkové vozy.

Zpřesněná skica nového VW Amarok | Foto: Volkswagen - Užitkové vozy

Volkswagen zveřejnil novou oficiální skicu chystané nové generace pick-upu Amarok. Tu už nevyvíjí sám, ale ve spolupráci se značkou Ford. Oproti té původní loňské kresbě jsou už na ní jednotlivé rysy mnohem podobnější finální podobě tohoto vozu, který náleží do nabídky modelů divize Užitkové vozy.

Podle dobře informovaných zdrojů naší redakce se vůz sice bude v Jižní Africe vyrábět společně s modelem Ford Ranger a bude sdílet jeho podvozek, ovšem motory by měl mít z produkce Volkswagenu.

Připravují se také slabší, a tedy emisně více vyhovující motorizace, než jaké byly dostupné v minulé generaci, ale měla by naopak vzniknout také výkonná verze R. Tedy jakási obdoba Fordu Ranger Raptor. Hovoří se o výkonu přibližně 300 koňských sil a skutečně mamutímu točivému momentu.

Na přesné technické parametry si budeme muset počkat ještě zhruba rok.

Nejbližší chystanou novinkou divize Volkswagen Užitkové vozy se stane nový Multivan. Půjde vlastně o jedinou verzi s označením T7. Ostatní, více užitkověji zaměřené verze, se budou nadále vyrábět jako T 6.1. Až za několik let je pak nahradí nová verze, která opět vzniká pod patronací Fordu. Nový T7 by se měl začít odhalovat již v nejbližších týdnech a do prodeje vstoupí ještě před koncem letošního roku.

Společně s Amarokem bude pro VW Užitkové vozy roku 2022 novinkou také plně elektrický Volkswagen ID.Buzz. Vznikne jak v osobní, tak také užitkové verzi. Podle posledních informací dostane dvě verze vysokonapěťových baterií, přičemž s tou větší s kapacitou 100 kWh by měl na jedno nabití zvládnout ujet kolem pěti stovek kilometrů.

Cena verze s menší baterií (zhruba 60 kWh) by neměla překročit hranici 40 000 eur, tedy zhruba 1,045 miliónu korun.

Vůz vznikne na platformě MEB, což znamená v základu motor pouze vzadu a pohon zadních kol. Kromě osobní verze bude také užitová verze s plechovou skříní. ID.Buzz má být vůbec prvním Volkswagenem se schopností plně autonomní jízdy.

Jediným vozem z porfolia VW Užitkové vozy, u něhož zatím vše zůstává při starém, je Crafter, i když i na jeho nástupci se již pracuje. Nová generace Caddy totiž vstoupila na trh teprve v závěru loňského roku.