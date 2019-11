Vznikne jenom 100 kusů v limitované edici. Všechny jsou určené do sbírky nebo maximálně na uzavřený okruh.

Motocykl Aston Martin AMB 001 | Foto: Aston Martin

Známý britský výrobce supersportovních automobilů se pouští do jedné stopy. Vůbec poprvé v historii ponese jeho značku také motocykl. Ten se nebude vyrábět přímo v Albionu, místo toho ho bude stavět manufaktura Brough Superior ve francouzském Toulouse.

Z designu je ale patrný vliv značky. Kromě designu či klasického loga na několika místech je to i výběr luxusní kůže Oxford na tenké sedačce a na řídítkách. Stroj bude vyroben z drahých materiálů, jako jsou titanium nebo uhlíkové vlákno. Na výběr budou barvy Stirling Green a Lime Essence doplněné o matně černá kola.

Automobilka zatím nezveřejnila podrobnější technické parametry. Motorku by ale měl pohánět přeplňovaný dvouválec do V o výkonu 180 koní, což je síla nejrychlejších superbiků na trhu. Díky použití lehkých materiálů bude motorka vážit jen 180 kg. Jaká elektronika bude na palubě? To zatím není jasné.

Vše se ještě tají, protože Aston Martin očekává, že se mu kompletní sérii strojů podaří udat ještě před zahájením produkce. Ta má začít v polovině příštího roku s dodávkami před Vánoci 2020. Celkem vznikne jen 100 kusů tohoto sběratelského stroje, který nebude ani homologovaný na silnici. A to jeden vyjde na 103 tisíc eur, tedy asi 2,8 milionu korun.